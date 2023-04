A IU de Langreo le falta memoria

Las y los socialistas langreanos sí que estamos estupefactos del cinismo político de IU Langreo cuando habla de nuestra nula gestión. Recordarles que de 2015 a 2019 gobernaron nuestro municipio y cabe preguntarse ¿cuánta inversión dedicaron a mejorar la vida de las y los vecinos? ¿hicieron algo por solucionar los temas pendientes?, las respuestas son evidentes, no hicieron nada, no se preocuparon de dar solución a la situación del soterramiento o de las piscinas de Pénjamo o del Credine, ni tan siquiera fueron capaces de solucionar el problema laboral de los trabajadores de nuestro ayuntamiento, por lo que les llevó a tener que encerrarse durante 47 días en la Casa Consistorial.

Pues bien, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, y a pesar de la situación sobrevenida por la pandemia, y como las y los socialistas no necesitamos que todos los años haya elecciones, y no nos plegamos al dictado de nadie, sino a los intereses de las y los langreanos, fuimos capaces junto con el gobierno de Adrian Barbón, a poner en marcha la culminación de la obra del soterramiento de las vías de FEVE y de la mejora integral de la línea Laviana-Gijón. Conseguimos la instalación de la lavandería sanitaria en Langreo, embrión de la futura área socio-sanitaria de Asturias. La creación de una nueva zona deportiva con piscinas en Pénjamo. La renovación del centanario barrio Urquijo. La implantación por parte de Iberdrola y Exiom de la primera gran planta de construcción de placas fotovoltaicas del país. Y dar un impulso al funcionamiento del Credine.

Asimismo, la gestión del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Langreo, que en minoría fue capaz de sacar adelante 4 presupuestos y 2 remanentes, permitió poner a disposición de las y los langreanos durante este mandato, recursos que sirvieron entre otras cosas, para ayudar a 200 personas a que pudieron acogerse a las practicas, talleres y planes de empleo. Poner en marcha exenciones y bonificaciones fiscales para aliviar la carga impositiva a las pymes locales de los sectores del comercio, la hostelería y los servicios que se vieron afectadas por la pandemia. Urbanizaciones y asfaltados en la zona urbana y rural. Reformar la plaza de abastos de La Felguera, Escuelas Dorado, Casa Consistorial y el edificio Casa Cuca en Sama. Inversiones en las infraestructuras deportivas, como la renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal de Ciañu, o las obras de reforma del complejo deportivo de Riaño para crear un centro de tecnificación para el hockey sobre patines, que además permitirá practicar varios deportes. Cambiar la trama urbana con planes de derribos de viejos inmuebles, mejora de espacios con intervenciones artísticas y un plan de fachadas.

El cambio de rumbo ya se lo dimos las y los socialistas durante este mandato, cuando la ciudadanía de Langreo nos otorgó su confianza para gobernar el municipio, la cual confiamos en poder revalidar el próximo 28 de mayo.