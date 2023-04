Alejandro San Pelayo kontrabaxua

La hasta el momento última incursión del contrabajista de jazz Alejandro San Pelayo (Pola de Llaviana) en la escena estatal ha sido su participación en el larga duración titulado Tokian (Errabal Jazz, 2022) del pianista y compositor bilbaíno Jerónimo Martín. Se trata de un excelso trabajo discográfico (el quinto de su carrera) que aúna jazz, clásica, folk y contemporaneidad instrumental y que debería estar llamando a tener un amplio reconocimiento de crítica, y también, esto ya es mucho más difícil, de público.

Tokian cuenta con la presencia de excelentes y "trillados" músicos. Y es que además de Jerómino Martín y el propio Alejandro San pelayo, podemos escuchar poderosas interpretaciones a cargo de Jorge Vistel a la trompeta, Rubén González al saxo tenor y flauta, Gonzalo Fernández de Larrinoa al trombón y Aitor Bravo a la batería. Contando además con el apoyo de la Arteus Orquesta. Todo un adecuado andamiaje instrumental para unas soberbias composiciones –con sabor de "standars"– de jazz paisajístico con trasfondo narrativo musical cinematográfico y pinceladas de new age. Composiciones que a su vez huyen de la pirotecnia fácil en los solos y que consiguen por su parte que la orquesta empaste con la propuesta sonora planteada echando por tierra prejuicios y críticas a la conjunción de jazz y clásica.

El contrabajista lavianés –con escarceos en el bajo eléctrico– cuenta con una sólida trayectoria dentro del jazz asturiano y una aceptable representación a nivel nacional dentro de este género. En Asturies es fácil rastrear sus numerosas colaboraciones en conciertos, festivales, seminarios y jam sesions con lo más renombrado del jazz astur: Alfredo Morán, Mapi Quintana, Eladio Díaz, Marco Martínez, Xaime Arias, Cesar Latorre, Eva Díaz Toca, entre otros muchos. También cuenta con un solvente disco a su nombre en septeto y ha grabado con Alfredo Moran y Ana Espada. A nivel nacional además de docencia en los conservatorios de Música Francisco Escudero de San Sebastián y Juan Crisostomo de Bilbao, ha actuado en los festivales de jazz de Ponferrada, San Sebastian, Bilbao y Getxo.

Las aportaciones de Alejandro San Pelayo a Tokian, incluido un intenso solo en la última pista del disco, la no menos intensa y maravillosa "Eb" –con ecos de Scott Cossu–, y una penetrante intro en "On green flamenco street" –acertadísima la "recreación" flamenca de este clásico por parte de Jerónimo Martín con guiños al Sketches of Spain de Miles–, son un magnífico corolario a su Hhasta la actualidad– granada carrera artística, que compagina con la labor docente al frente de la academia Compasión en su pueblo natal. Además de ser el cierre temporal perfecto de un círculo histórico personal jazzístico que comenzó con su exitosa formación académica en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco-Musikene y que tuvo sus prolegómenos en otras "estayas" sónicas en la Banda de Música de Llaviana y en el propio Conservatorio Profesional "Valle del Nalón". No anda el jazz en esta comarca muy sobrado de intérpretes con poderío técnico y gusto acreditado, así que resulta oportuno –trabajo discográfico de por medio– que se haga un reconocimiento público de ellos. ¡Qué así sea!