Lluvia de dioses

Desde el principio de los tiempos los dioses han acompañado a la humanidad. Han sido bendecidos unas veces; han servido de inspiración otras; a ellos han sido consagrados templos, festividades cívicas y actividades artísticas de todo tipo, entre tantas otras adhesiones que se podrían citar. Su relación con los mortales ha ido variando a través de la historia, si bien su mirada olímpica puso siempre muchos kilómetros de distancia con nosotros. (Nos queda, eso sí, una deuda impagable con Prometeo, el titán amigo de los mortales, conocido como el ladrón del fuego sagrado, gracias al cual comenzaron a escribirse los primeros renglones de la historia).

Aunque el álbum mitológico es muy abundante (cultos y leyendas asoman por todas partes), no por ello sus páginas presentan un tratamiento uniforme. Basta con fijarse en las distintas características que se han ido sucediendo, desde la primitiva Grecia, quizás la más conocida de la antigüedad, hasta las más modernas, que por lo que a nuestro entorno atañe toma carta de naturaleza en el dios del cristianismo. En la cultura griega, las deidades no solo presentaban forma humana en muchas ocasiones, sino que participaban de los mismos sentimientos y pasiones de los mortales. Dolor, celos, equivocaciones… eran alguno de sus atributos, según los diferentes momentos. Por el contrario, nuestro muestrario religioso no acostumbra a alternar con las arrugas humanas, y, por lo común, el dogma de la infalibilidad es su pilar fundamental (ya se sabe que la Biblia es inspirada e infalible, es decir, sin errores, dado que el libro sagrado equivale a la palabra de Dios).

Estas y otras consideraciones parecidas me iban subiendo a la memoria a medida que escuchaba la conversación de dos personas que, sentadas en una terraza, muy cerca de donde yo me encontraba, pontificaban sobre lo más divino y lo más humano, sin ningún temor a equivocarse. Sus palabras de dioses eran firmes, seguras, envaradas de autoridad y llenas de confianza (más bien tendría que decir de soberbia) en ellas mismas.

Daba lo mismo que se refirieran a un tema que a otro. Sobre política lo sabían todo y un poco más (todos los gobernantes eran iguales, preocupados solo por su posición personal y por el poder que acumulaban, cuando no prevaricadores o corruptos por naturaleza). Y qué decir de la sanidad o de la enseñanza pública, ambas necesitadas de una mejora urgente, de una espátula, eso sí, privada, que adecentara el mal estado del edificio. En cuanto a las mujeres habría que ver el atrevimiento de las nuevas leyes, pues con el pretexto de protegerlas lo único que hacían era empeorar la situación. "Como si ahora un piropo fuera algo parecido a una bomba atómica", dijo uno de ellos antes de dar un trago a la cerveza.

Al poco rato se acercó otro dios a la mesa y dale con lo mismo. Parecía lógico que no tardaran en opinar sobre el fútbol y el tema del VAR, que estos días copa las primeras páginas de los diarios deportivos, así que antes de que se trazaran puntos y líneas en el césped interesado de cada cual, aproveché para pagar la consumición y caminar hacia casa. Pensaba ver un rato la televisión antes de cenar, pero mi plan fue un fracaso. Nada más encenderlo, el aparato me conectó con una película titulada "La ira de los dioses". Me pareció que ya había sido suficiente con la programación que había visto en la terraza, así que cambié de opinión y, tras apagar la pantalla, fui a la cocina a hacerme un sándwich, por si acaso.