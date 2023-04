Balbina en su ventana

Son muchas lunas y soles asomada a su ventana del barrio social de Rioturbio, situado en una hondonada húmeda y visiega en el descenso del Alto de Santo Emiliano en el concejo de Mieres. Balbina tiene por divertimento y pasión otear por su ventana de la segunda planta de un edificio colectivo el acontecer de un día cualquiera; llueva, haga sol o esté la niebla metida a fondo en estas"colominas” escondidas de las Cuencas Mineras. Hay mucha devoción y un sentimiento oculto en su enganche desde su ventana con el mundo exterior. Balbina se emplea con dominio y arte a ver con sus diminutos ojos lo que ocurre en su entorno, en su calle , en esa cosmovisión limitada por cuatro inmuebles repetidos y grises. Es todo su universo doméstico. Una mirada fija al aire fresco de una tarde de primavera para ver sin que la vean imágenes socorridas de algunos vecinos o viandantes que en esos momentos se mueven por las viejas aceras de una barriada marcada por la crisis, el desempleo y un futuro incierto.

Balbina ve pasar la vida arrimada a ese alféizar acomodado y observando cada segundo, cada instante de una jornada más lo que existe en ese exterior que no cambia y que todo sigue igual. Las horas pasan y apenas hay transeúntes por esa zona del barrio. Ni siquiera se oye el ruido motorizado de algún vehículo. Ni tampoco el movimiento infantil con sus juegos y sus gritos acompasados.

Y Balbina, impasible, con su gesto adusto y su mirada al frente sólo divisa varias paredes y ventanas sin gente. Un plano secuencia de décadas que lo tiene sujeto a su retina y que le sigue pareciendo la imagen de su vida, de su historia familiar, de sus evocaciones y sensaciones. Balbina vive sola, viste de negro en contraste con su tez blanquecina y no le gusta el parloteo. Ella sólo disfruta mirando por la ventana a ninguna parte y pensando en el día a día y cómo se van las horas sin darse cuenta. Es feliz a su manera y se conforma con poco. Y su diversión cotidiana no es otra que asomarse a la ventana y estudiar con su mentalidad, su visión particular de lo que ve a su alrededor. La tarde declina y el cansancio visual se apodera de Balbina. Abandona su lugar expansivo y se recoge en la doméstica sede. Mañana será otro día y la ventana de Balbina estará presta para seguir con paciencia infinita contemplando desde su lugar preferido lo que sucede en la calle de su barrio. Ya son muchas singladuras clavando sus ojos y el mirar de arriba a abajo a un paisaje sin apenas vida, incoloro y cargado de hormigón, obsesiones y melancolía, especialmente en las tardes frías del largo invierno. Quizá para muchos de sus vecinos, Balbina con sus ojeadas vespertinas desde su vano sea una fisgona más…