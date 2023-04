No sé bien si la coletilla que el tertuliano le puso a la actividad política, calificándola de matadero, formaba parte de un rigor adjetivo, más o menos consciente, o de una metáfora imprevista, entendida esta figura en su sentido general de traslación de una voz a otra. Mas, en todo caso, el término cárnico quedó encima de la mesa y, como era de esperar, pronto comenzó a moverse de un lado a otro del bar de costumbre.

Tras debatir un rato sobre si tal acepción era la más apropiada (hubo quien la hizo suya al instante y quienes huyeron de ella como si de un chamuscado se tratara), de pronto, uno de los tertulianos hizo una pregunta que no por lo imprevista dejó de sorprendernos a todos. En todo caso, comenzó, dirigiendo su artillería verbal contra quien había puesto el mote a la res pública, ¿cómo es posible que con tal juicio formes parte de una candidatura en estas elecciones municipales?

Hubo un momento de espera. Se bebió algún que otro sorbo de cerveza. El café también hizo de las suyas, hasta que la respuesta no tardó en producirse. "Cierto es que asumo lo dicho sobre el matadero y todo lo que esa instalación significa, pero no por ello creo que todo la carne almacenada allí sea de la misma calidad". Más instantes de expectativa, más sorbos de cerveza y hasta la petición de una nueva ronda precedieron a las palabras del tertuliano ya convertido en futura promesa electoral. "Pues eso, que hay carne bastante atrofiada, llena de hormonas a veces, no recomendable para la salud, mientras que hay otra con las fibras limpias (sobre todo los costillares éticos y las vísceras morales) por las que hay que apostar".

No hubo necesidad de seguir aguardando. La posdata la puso otro tertuliano, metido en esta ocasión a intelectual, que recordó unas palabras de Antonio Gramsci: "Odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es el peso muerto de la historia….."

Alguien alabó el recitado memorístico. Otro dio un suspiro. A mí me correspondió echar afuera el aire. Y pronto entramos en un despiece hipotético sobre quiénes de los partidos que se presentaban a las elecciones conseguirían sacar más músculo. Como era lógico, las apuestas fueron variadas, dependiendo siempre del tipo de carne que más nos gustara consumir, si bien, nos pusimos todos de acuerdo en no sacrificar a nadie antes de tiempo.

Después tocaba el turno de levantarse de la mesa, abonar las consumiciones y salir a la calle. El trayecto desde el bar hasta mi casa es más bien corto, y durante el mismo acostumbro a saborear las hebras finales de cada debate. Cuando comencé a hacerlo, sonó el teléfono. Un conocido me llamaba desde el sur y, tras preguntarme cómo me encontraba, se interesó por el tema de las elecciones. Más o menos: cómo lo ves tú, quién crees que puede ganar, y cosas así.

Casi sin darme cuenta me solté de carrerilla. No estaba dispuesto a dejar pasar la ocasión del matadero, así que entré en su interior y comencé a hablarle de solomillos, costillares y hasta de filetes empanados. Y para que no faltara nada en el menú, de postre mencioné a Gramsci. Mi amigo se había quedado mudo, al menos eso interpreté por su silencio. En esto, se me agotó la batería. Así que un día de estos le llamo para explicárselo todo.