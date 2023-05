La mosquita muerta

El sueño me fue venciendo, adopté la postura habitual y apagué la luz de la mesilla. Segundos después escuché un zumbido. Estaba claro: se coló un mosquito en el dormitorio. Sigilosamente, puse en guardia la mano diestra por si el insecto hacía otra pasada. La hizo, sobre mi oreja. Y yo, rápido cual rayo, me propiné un bofetón apoteósico en el pabellón auricular, que quedó como unos callos a la madrileña. "Si no lo maté, murió del susto", pensé. Su aterrizaje sobre la punta de mi nariz me sacó del error. Cambio de estrategia: prendí la lámpara y expuse la mano izquierda como cebo, dejando la derecha libre para aplastar al bicho, que no era mosquito sino mosquita, porque las que pican son ellas, las hembras, perversas. No lo digo yo sino la entomología. Y si Yolanda Díaz habla de señoros y autoridadas, un servidor llamará mosquita a esa insecta maldita, animalita puñetera que no me dejaba dormir. Le ofrecí la izquierda y se posó sobre la derecha. Sólo pude espantarla.

Entonces decidí torearla, atraerla lejos de la cama. Tampoco funcionó. Dejé la casa completamente a oscuras y encendí la luz del baño, me senté en la tapa del váter y aguardé la llegada de mi enemiga. A las cuatro y media de la madrugada comprendí que la mosquita no iba a caer en la trampa. Descartada la posibilidad de gasear la habitación, no fuera a intoxicar a mi cónyuge (o cónyuja, según el yolandismo), que dormía a pata suelta, desesperado, abrí unos cuantos cajones hasta encontrar el líquido repelente, con el que me embadurné cara y manos. Retorné a la cama y agucé el oído buscando pruebas de la presencia de la mosquita, pero el cansancio me derrotó y caí en un sueño profundo. Dos horas más tarde me despertaron los picores en un nudillo de la mano izquierda y en el descampado de la cocorota. Ni con repelente. Por suerte, volvimos a encontrarnos en el baño. Yo, rascándome y ella, empachada y resacosa. Mosquita muerta.