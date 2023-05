Vida y muerte en un almacén

Como hacen a veces los buenos ladrones, comenzaré por confesar que el título de este artículo ha sido robado a una pantalla de cine (más en concreto, a la plataforma Filmin), y que el motivo del hurto ha oscilado entre un irritante estupor y una no menos secuela vomitiva tras haber visto la película.

A lo largo y ancho de todos los océanos, el Museo de los horrores es una pieza que nunca falta. A estas salas en donde se amontonan abundantes huellas de la infamia humana (más o menos edulcoradas, según los casos), bien se podría añadir la cinta que da título a esta columna y que refleja los métodos poco éticos de algunas empresas (podríamos decir también casi criminales: el final avanza en ese sentido en el caso de una mujer embarazada), como la corporación estadounidense de comercio Amazon.

En un sistema en donde el precariado exhibe su humillante bandera a todas horas, la técnica del chantaje es una de las estrategias utilizadas por un mercado capitalista que no tiene ningún reparo en tratar a sus trabajadores como esclavos. Una dinámica que desde que la historia abrió los ojos por primera vez (cierto es que ha habido algunas honrosas excepciones) divide el meridiano laboral entre tiranos y siervos, lo que se representa fielmente en el ejemplo del que tratamos.

A quien piense aún que estas prácticas solo suceden allende nuestros mares, habría que advertirle que en nuestro país se han destapado casos en los que Amazon ha espiado a sus propios trabajadores, así como despedido a los que estaban sindicados. (Quizás, por desgracia, no tardando mucho veamos aquí una réplica de la práctica que se da en Estados Unidos, en donde los trabajadores han tenido que recurrir a pañales u orinar en botellas de plástico para no perder tiempo yendo al lavabo: se cronometra exhaustivamente el número de paquetes que cada empleado ha recogido durante la semana.)

Cuando aún intentaba recuperarme del pasmo que había visto, he aquí que me encuentro con las bases de un concurso literario: "Kindle Storyteller, Amazon Media EU", de novela, relato, poesía, ensayo, infantil y juvenil, en cuyas bases, tras especificar que el ámbito del concurso abarca a todo el mundo, puede leerse literalmente: "El concursante no puede tener la nacionalidad de ninguno de los siguientes países, ni disponer de residencia legal permanente en ninguno de ellos: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o la región de Crimea. Y a continuación: "No puede ser miembro de ningún gremio, sindicato u otra organización que le prohiba participar…".

La película, en la línea de las directrices filosóficas de Adorno –utilizar el arte como una herramienta crítica con el objeto de poner la sal en la herida para mostrar lo más dramático de la sociedad–, muestra a la perfección el proceso de alineación del trabajador, que no es más que herramienta para los supervisores: ¿cuántos paquetes ha recogido esta semana? ¿Por qué su rendimiento ha bajado de la media?

A falta de 13 años para que se cumpla el centenario del estreno de la gran película de Charles Chaplin "Tiempos modernos", tal parece en ocasiones que las cosas no hayan cambiado mucho. Si en aquella producción en cadena el factor humano quedaba supeditado al número de tuercas apretadas, en esta lo es al número de paquetes recogidos. Una perfecta radiografía de la escala cínica, pues en lugar de un "todo por el cliente", como se alardea en el filme, en realidad se trata más bien de un "todo por la cuenta de resultados".