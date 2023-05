Aunque el término mayores resulta un tanto genérico, con el paso del tiempo va siendo un cajón de sastre donde cada vez más se incluyen a personas que salta a la vista que por su edad no entran en esos parámetros.

Resulta frecuente encontrarse con noticias del tipo de "atropellada una anciana de 58 años en un paso peatonal" o "un conductor entra en la autovía en dirección contraria", haciendo hincapié en su edad al considerarlo mayor (62 años).

Es obvio decir que este tipo de accidentes le puede ocurrir a cualquiera con independencia de su edad, con el añadido de que llegados a ciertas edades la prudencia y experiencia suele ser el santo y seña de estas personas. Dejo a un lado la comparación con otro tipo de conductores que son un continuo peligro y protagonistas de nefastas noticias por sus actos peligrosos, por sus adiciones, exceso de velocidad y falta de respeto hacia los demás. Como son gente joven, pues no pasa ná.

Este ejemplo es una simple muestra de la estigmatización de la sociedad con las personas "mayores" o que se les considera así, cuando en la mayoría de los casos tendrían que aprender de su experiencia y trayectoria vital.

La sociedad actual, por mucho que lo intente, no va a conseguir sacar de la circulación a personas muy validas por el hecho de tener edades que ellos consideran que ya no sirven. Van apañados, aunque hace tiempo iniciaron su particular cruzada expulsando a los abuelos –cuando estos fueron el eje central de su familia– siempre venerados por todos, hacia las impersonales residencias, alejándolos del entorno familiar donde deberían ser felices pasando sus últimos días, pues resultan un estorbo para sus descendientes.

Al final uno se resiste a admitir que a partir de los 65 años cualquiera ya resulta muy mayor. Sirva de aviso a los que lo glayan que quizá ellos no lleguen ni siquiera a esa cifra, y a los que la rebasamos, que nos quiten lo bailao. Yo, que hace tiempo que los dejé atrás, sigo con todos mis puntos en el carné, Y con la cabeza en orden, la prueba es esta opinión. ¿Vale, listillos?