¿Qué votará la clase trabajadora?

La pregunta ronda en los comentarios políticos, tanto a pie de calle como en los medios de comunicación. ¿Por qué la derecha parece que recibe el voto mayoritario de los trabajadores y las trabajadoras?, un voto que desde la izquierda, se traduce como la abducción de esa clase social por el PP y Vox. Esa supuesta "abducción" que ocurrió, parece, cuando las mayorías absolutas del PP y que tal vez puede ocurrir próximamente con el voto de quienes son insultados y negados por los causantes de su posición depauperada, es algo más serio, que ocupa folios de análisis sin que se establezca una conclusión aceptable.

Cuando se habla o se escribe, sin más, sobre la "clase trabajadora" suele surgir la polémica de si ese referente es actualmente válido para todo el espectro laboral o si habría que matizar. Sin embargo, lo que sí está claro es que quienes forman esa "clase trabajadora" son personas, no la categoría sociológica (compleja en su contenido y formación), quienes sufren y quienes votan libremente a quien en ese momento les parece más idóneo.

Ese colectivo, junto con los que ni derecho al trabajo tienen, porque se les niega, es la clase que, con más o menos intensidad, sufre los avatares de la subida grosera de los alimentos comunes y necesarios, entre otras lindezas por el estilo.

Intelectuales hay que intentan buscar alguna aclaración de por qué se vota desde la "clase trabajadora" a quienes sistemáticamente se posicionan, no a favor de la misma, sino todo lo contrario: una ideología política que representa los intereses genuinos de las finanzas y de los grandes lobbies empresariales, como quedó mostrado en los gobiernos del Partido Popular y ahora en las declaraciones, sin tapujos, de sus líderes y lideresas.

Alberto Garzón, actualmente ministro del gobierno, intentó encontrar una explicación, no sé si lo consiguió…, en su libro ¿Quién vota a la derecha? (2019). En él aduce que el voto a la derecha y ultra derecha, no procede de "los que tienen menos", sino "de los que temen perder los privilegios". Concluye Garzón que, así, no es el voto de la clase obrera, sino el de la clase media que ve peligrar su estatus quien vota a PP, Ciudadanos y Vox. Estos seducen a las clases medias, según el autor del libro referido.

El libro con sus cuatro capítulos y unas conclusiones finales intenta explicar cómo el voto en España se manifiesta en la correlación que existe entre la pertenencia a las clases sociales y su orientación política. Personalmente, discrepo con la conclusión, máxime si tenemos en cuenta el ambiguo y discutido concepto de "clase media".

Otros análisis, que se hacen ante la presencia de una mayoría del voto obrero a la derecha, se plasmaron encuestando a destacadas personas, en el 2008. Y de cuyas interesantes opiniones, hay una que me parece dibuja con cierta fiabilidad el cuadro en el que se enmarca actualmente el mundo laboral: "Una clase trabajadora desdibujada en su definición y poco autoidentificada, así como el abandono de la lucha ideológica por las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda?".

El comentario hila con la percepción con la que, a mi juicio, parece es principal: el vaciado de contenido en las señas de identidad que tuvieron, años ha, unos trabajadores que escribieron páginas de solidaridad y justicia, y cómo ahora somos (todos y todas) cómplices con un sistema social, a cambio del consumo, que nos explota. Para, posteriormente, ser mandados a la indigencia con el paro, con las hipotecas, con los desahucios, por parte de la elite del dinero, a los que en gran mayoría generan la riqueza social y económica, hundiéndola en un escalón más bajo del que primero estaba.

En fin, hay momentos que uno piensa que personas de la clase trabajadora voten (legítimamente) a la derecha, es más el resultado de un fracaso de la izquierda que necedad de ese o esa votante. Aunque la opinión común diga lo contrario.

Pero, sí, votar a la derecha desde posiciones asalariadas, es ir en contra de los propios intereses, no solo económicos. También sociales. Mientras, la élite empresarial arremete contra la subida salarial y se oponen a la misma.