Elecciones y punto de vista

Desde una orientación general el punto de vista literario sería la perspectiva que el escritor adopta con el fin de contar una historia. Se trata, pues, de acertar con la mejor posición tanto espacial como temporal a fin de que la narrativa resulte lo más adecuada posible. (Basta con cambiar el punto de vista, de primera a tercera persona o viceversa, pongamos por caso, para darnos cuenta de que el resultado final es bien distinto).

Cuando se trata de comentar asuntos políticos lo más común es refugiarse en la primera persona, un modo de referirse siempre a uno mismo y así convertirse en un personaje importante (cuando no principal) de la obra. De esta manera podemos explayar mejor nuestras preferencias, remarcarlas con tics personales, sostener un hilo narrativo más o menos interesado y hasta jugar a adivinos en ocasiones (creo que las próximas elecciones las ganará tal o cual partido…).

Algo de lo que comento sucedía la semana pasada en ese bar habitual al que desde esta columna apelo con frecuencia. En este caso, el tema iba por la literatura más o menos casposa de los políticos, por los misterios del poder y sus aledaños y, cómo no, por esa ambición desmedida que, a juicio de uno de los tertulianos, convertía toda la obra en un absoluto fracaso.

De modo que, coherente con su discurso (eso sí, demoledor en todo momento), el tertuliano en cuestión no estaba dispuesto a que le siguieran tomando el pelo (transcribo de un modo literal sus palabras). O sea que a nadie nos extrañó que la siguiente frase fuera del calibre de: "Esta vez no me acerco a las urnas ni borracho".

Se hizo un pequeño silencio tras sus palabras, mas pronto otro de los intervinientes en el debate le recordó que gracias a este gobierno le habían subido el sueldo en casi doscientos euros, lo cual seguro que le habría venido bien. Envalentonado por su iniciativa, volvió a insistir en otros logros: el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones de jubilación, el escudo social frente a la pandemia o el decreto ley de ahorro energético entre algunos ejemplos más.

A partir de este momento la tertulia tomó un aire más vivo. Éxitos y fracasos se fueron contabilizando encima de la mesa. En ocasiones se echaba la culpa a los motores del sistema, ese martilleo continuo que desde las altas instancias financieras no cesa de golpear cualquier iniciativa sindical o política que ponga en peligro sus privilegios; mientras que otras veces se convenía en la falta de decisión de una izquierda renuente o incluso entregada a los grandes poderes (se puso el ejemplo del Sahara).

Tras unos momentos de reflexión, costó poco esfuerzo ponerse de acuerdo en que lo mejor era utilizar un punto de vista que no atendiera solo a los prejuicios y experiencias personales, sino que se combinara también con otras perspectivas ajenas. De este modo, se coincidía, existen mayores posibilidades de conseguir un relato más verídico y, por tanto, más enriquecedor también.

Quedaba por ver la reacción de quien había afirmado que no se acercaría a las urnas ni borracho. Cuando miramos para él, ya se había levantado de la mesa. Desde la barra nos anunció que teníamos pagada la consumición, y en cuanto a su decisión anterior de no mantener ningún maridaje con las papeletas electorales dijo que le habíamos convencido a medias, y que, por tanto, iba a pensárselo mejor durante toda la semana.