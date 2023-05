Lángara visita al Titánico

Corría el año de 1956 e Isidro Lángara un jugador internacional que militaba en el Real Oviedo y siempre le llamó la atención el Real Titánico por su original apelativo y por su historia deportiva. Mi padre era en esa época gloriosa para el equipo local, en tercera división, su presidente y lo entrenaba el periodista Ricardo Vázquez Prada. Ambos hicieron las gestiones ante la directiva oviedista y el excelente delantero de la selección española disfrutó de una jornada en Pola coincidiendo con el entrenamiento del Titánico, en el emblemático campo de Fontoria. Mucho público y especialmente adolescentes que quisieron compartir un tiempo con uno de los mejores delanteros del momento.

Isidro Lángara departió con la grey infantil y hasta demostró su talento futbolero con algunos pases de balón y su posición entre contrarios para el remate. Una jornada feliz para la muchachada local que vivió de cerca los comentarios de Lángara y su pasión por el fútbol de ataque. Luis, amigo de la calle el Sol polesa, ingeniero industrial y residente en Oviedo, me lo explica al detalle pues él con diez años participó de este encuentro histórico. Algún medio de comunicación doméstico confundió en la fotografía ilustrativa a Lángara con el jefe de falange, don José Valdés González. Un error torticero y con cierta malicia. Cosas veredes… Lo cierto es que en esa fecha primaveral, Lángara conoció de cerca a un equipo de larga tradición deportiva y a una afición entregada a la causa del fútbol. Mi padre me apuntó que fueron unas horas de sensaciones estupendas y toda una fiesta en la villa del Alto Nalón. Años más tarde también pasó por Fontoria otro ilustre del balompié internacional. Se trataba de Helenio Herrera a la sazón entrenador del F. C. Barcelona y esposo de la salmerona Marieta Morilla.

Mi padre muy amigo de Marieta y su familia de Sama contactó con ella en una de sus visitas a Llanes y logró traer a Laviana al ídolo de los entrenadores del momento. Otra fiesta deportiva y unas horas en la cancha de Fontoria de H. H. quién alabó las instalaciones y señaló que contaban con un césped único para la práctica del fútbol. Decir que Marieta Morilla era la madre del cineasta Gonzalo Suárez, una mujer hermosa y adelantada a su época, unida en segunda nupcias al entrenador argentino.

Y tanto Lángara como Helenio Herrera conocieron de cerca a un equipo lavianés con historia y cierta leyenda. Y estas visitas causaron momentos de satisfacción y ánimo a toda la afición deportiva local, especialmente a la chavalería del concejo. Y mi padre pleno de emoción y entusiasmo por conseguir esa realidad de pasar por la Pola a dos genios del fútbol internacional. Y el cierre en ambos momentos fue un refrigerio al estilo de aquí en Casa El Pintu con buen condumio donde no faltaron las truchas fritas con torreznos y esa carne de cabritu guisado que tan bien preparaba la señora Amada. Y el Real Titánico dejando huella por los campos del Norte…, Lángara y H. H. se llevaron buenos recuerdos.