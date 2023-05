Futbolerías

Hace ya mucho tiempo que todo lo que gire alrededor del mundo del fútbol dejó de interesarme, pues varios años como directivo me sirvieron para comprobar de primera mano las zonas oscuras que lo rodeaban. Se puede resumir en la conocida frase de Luis Aragonés de "ganar, ganar y volver a ganar" que machaconamente repetía, a lo que solo le faltó decir "de cualquier manera".

Bueno, si acaso me quedo con el Unión Popular de Langreo, que en su último encuentro dejó certificada su continuidad la próxima temporada en su categoría actual. Dejo a un lado a los seguidores de los equipos "grandones" –básicamente dos– que pasan del equipo de su pueblo. Les gusta ir a lo fácil, con alegrías seguras.

Este preámbulo viene a cuento por lo que uno entiende que en algunos de los casos la formación desde la base adolece de imbuirles en otros valores tan importantes como los deportivos, o quizá más, cuales son ganar sí, pero nunca menospreciar al contrario.

Por razón de amistad coincido a menudo con Balta, el abuelo de Alberto Huidobro, 6 años, y portero del Alcázar prebenjamín, al que sigue en todos los partidos. Su equipo lleva siendo goleado toda la temporada con cifras de dos dígitos, lo que no sido óbice para que siga entrenado con la misma ilusión desde el inicio. Esta pasada semana, y tras dos empates en todo el curso, han conseguido el primer triunfo 6-5, lo que ha hecho que lo hayan celebrado como si hubieran ganado una final de Champions.

Al final, la reflexión que quiero hacer llegar no es otra que los formadores y entrenadores de estos pequeños, con la lógica impronta de ganar, debería ser no humillar al contrario, niños al fin y al cabo como ellos mismos, y a veces con edad inferior, pues supongo que también se puede disfrutar ganado por tres o cuatro goles y no por quince, y animando para que sean más.

Pues nada, felicidades para Alberto y para el Alcázar prebenjamín, y que no decaiga su entusiasmo pese a las adversidades de la temporada que ya termina.