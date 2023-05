El abrazo de la mujer de blanco

Mi padre era sastre en El Fabar, barrio muy próximo al campo de futbol de La Bárzana, y me había prometido llevarme a Oviedo coincidiendo con uno de aquellos viajes que hacía cada cuatrimestre para comprar paños, forros y otros artículos necesarios para su negocio. Mi madre quedaba ese día al frente de la sastrería para dirigir el trabajo de las oficialas. Hacía unos meses que había pasado una bronquitis que, en mis pocos años de vida, ya me "visitaba" cada temporada, la última el pasado otoño; también sufría con frecuencia de afecciones a la garganta que siempre se producían con acompañamiento de fiebre. Pero, ahora, en la primavera de 1953, me encontraba bien de ánimo y estaba ilusionado porque hacer un viaje a la capital –el primero de mi vida– lo imaginaba como una aventura extraordinaria, ya que iba a conocer a una famosa pareja de osos que estaban encerrados en una gran jaula de hierro instalada en el parque de la ciudad.

Es cierto que más adelante acompañaría a mi padre a Oviedo en algunos de aquellos viajes periódicos que rendía a la ciudad de Clarín. A mí me entusiasmaban porque era descubrir un mundo nuevo y fascinante. Salir de la rutina de Turón, un valle muy industrializado en el que imperaba por doquier el negro del carbón, y entrar en Oviedo con aquella impresionante calle Uría, jalonada por colosales edificios que albergaban en su planta baja los grandes almacenes de Botas y Al Pelayo, llenos de luz y colorido, era para mis ojos infantiles algo nunca visto. Casi todo el mundo vestía a diario como en Turón los días de fiesta. En cada viaje que hacía, descubría algo nuevo. Recuerdo que una cita obligada, cuando mi padre había realizado todas sus gestiones, era el café Lisboa, uno de los más importantes de la ciudad, en el que tomé el primer café exprés de mi vida, un café espumoso muy distinto al que, de forma artesanal, hacía mi madre en casa; también está en mi memoria un día otoño de 1953 que coincidió con la excavación de los cimientos del emblemático edificio de "La Jirafa". Había un gran hoyo totalmente cercado por una valla metálica con mucha expectación alrededor y, en el fondo, una grúa gigantesca encargada de las obras de profundización.

Pero, volviendo a aquel primer día en que iba a poner los pies en la capital, lo que menos podía imaginar era que lo de conocer a los animales salvajes del Campo San Francisco no sería para ese viaje como luego veremos. En esa jornada, me obligaron a levantarme muy temprano, pues sentí ya despierto la primera llamada que hacía a los mineros la sirena de la Central de La Cuadriella. La mañana estaba gris, y un autobús nos llevó hasta Figaredo. Por la ventanilla se veían en la carretera obreros embutidos en sus "monos" de trabajo. Un minero llevaba una reata de mulas, que, según oí comentar a mi padre, iban camino del grupo "Santo Tomás".

Al pasar por Cabojal, una locomotora arrastraba una larga fila de vagones de carbón. Observé rápidamente que tanto la máquina como los vagones eran de mayor tamaño que los que yo veía desde mi casa, que eran de otra vía más estrecha. En Figaredo, montamos en un tren de viajeros atestado de gente. Era el llamado "Vasco", que hacía el recorrido Collanzo y Oviedo. Se respiraban todo tipo de gases resultantes de la combustión del carbón que salían de la chimenea de la locomotora, pues una fracción importante penetraba por las ventanillas del convoy. La suciedad de los compartimentos era manifiesta y el olor a carbón estaba presente en todos los rincones.

Cuando pasamos por Peñamiel, si algún pasajero de Riosa tomaba tierra, un hombre de larga barba lo trasladaba en una barca a la otra parte del río. Según mi padre, que siempre tenía una historia que contarme de todo lo que veíamos por la ventanilla, a aquel hombre solitario le llamaban Robinson, posiblemente recordando al protagonista de la novela de Daniel Defoe. Ya próximos a la capital, el ferrocarril discurría en línea recta durante cerca de un kilómetro antes de embocar el ultimo túnel que nos situaba en Oviedo. Por la ventanilla veía unas enormes torres por las que salían grandes penachos de vapor. Mi padre, para entretenerme, me recordaba que eran las instalaciones de ácido sulfúrico de La Manjoya.

Ya en la estación de Oviedo y después de ascender por unas escalinatas interminables, nos dirigimos a una calle muy próxima al Campo de San Francisco. Situados ante un enorme edificio, accedimos a un amplio portal. Mi padre abrió una puerta de hierro y un ascensor nos puso, al parecer, en la última planta. Entramos en una vivienda y fuimos recibidos por una pareja de mediana edad, ambos vestidos de blanco, que nos invitó a permanecer en una sala contigua un tiempo que no debió de ser muy largo. Me dio la sensación de que nos estaban esperando. Cuando se abrió la puerta de aquella habitación, el hombre de la bata blanca contó un chiste para que yo me riera. También le dijo algo a mi padre y luego me pasaron a otro compartimento. Allí, la mujer, ataviada como su compañero, me cogió cariñosamente y acto seguido me sentó en su regazo.

Me quedó grabada en la cabeza la impresión de que se trataba de una mujer corpulenta al sujetarme con sus brazos y oprimirme contra su pecho. Me parece percibir, todavía hoy mismo, el olor del tejido de su bata como si estuviera lavada recientemente. Recuerdo que mi madre nunca me había abrazado con esa fuerza. Al contrario, siempre lo había hecho con suavidad y delicadeza propia de una persona sensible y frágil como ella era. Bueno, lo de esta mujer de Oviedo era otra forma de abrazar, ni mejor ni peor, y con seis años que yo tenía cualquier mujer me parecería exuberante por delgada que fuera. Lo que sí recuerdo de aquella mujer de blanco es que pronto sentí el calor de su cuerpo y llegué a sentirme tan bien que creo no tardaría en dormirme. Sobremanera, cuando pronunció aquellas palabras tan melosas: "Abre la boca guapín". No había concluido de pronunciar aquella frase, impregnada de rebosante dulzura, cuando me pusieron algo así como una careta que penetraba en la boca y me impedía cerrarla.

Debieron de fumigarme, seguidamente, con algún gas que despedía un olor, si no apestoso, raro. Todo este proceso se realizó con una gran rapidez pues, al poco tiempo, comencé a verlo todo nebuloso quedando medio adormilado. En ese trance, sentí como si me hubieran dado un terrible mordisco en la garganta y aquel zarpazo me despertó con tanta violencia que me hizo proferir un grito espantoso; después, un chorro de sangre me "bañó" la lengua, y, con algodones y gasas, se afanaban en cortar aquel repentino flujo sanguíneo. Acto seguido, me pasaron a una habitación y allí me acostaron en una cama en la que permanecí un tiempo que no puedo precisar. De vuelta ya en la casa de Turón, durante varias semanas tuvieron que administrarme alimentos fríos, al parecer recomendados por aquel "equipo sanguinario de Oviedo". Para ello era necesario que mi madre, diariamente, adquiriera hielo en "Casa Zurrón", en La Veguina, el único establecimiento que disponía de ello. Supe, más tarde, que aquel viaje a la capital había sido para operarme de "les angines".

La visita a los osos Petra y Perico del Campo San Francisco, como me había prometido mi padre, sería para otro día. Pero la imagen difusa de aquella mujer vestida de blanco que me echó un "piropo" después de abrazarme, permanecería en mi memoria durante mucho tiempo.