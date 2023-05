No lo entiendo. Cómo es posible que hace 55 años se construyese esta compleja carretera, la más cara de la época debido a sus dificultades orográficas, en el mismo tiempo que llevamos actualmente para ampliar el llano tercer carril de 4 kilómetros entre Oviedo y Lugones en nuestra "Y" asturiana.

El mundo ha cambiado más en el último medio siglo que en las diecinueve centurias anteriores, pero esta afirmación no tiene cabida en las obras para la ampliación de la calzada entre la capital del Principado y el entronque con la localidad sierense.

No tienen nada que ver los recursos, los medios ni la tecnología empleada hoy en día con la de hace medio siglo. En lugar de avanzar parece que retrocedemos, pero nadie asume responsabilidades de los errores cometidos.

Tampoco entiendo cómo quedó huérfano, solo, olvidado e inutilizado en la A-8 el costoso viaducto de la Concha de Artedo, en Cudillero, con la millonaria inversión que supuso, mientras el resto de viaductos de antigua carretera N-632 se desdoblaron y aprovecharon cuando se construyó la nueva autopista hacía Galicia.

Un técnico del Ministerio de Fomento me confesó hace tiempo que fue una decisión política. Un influyente asturiano de la época convenció a la entonces ministra de Fomento, tras invitarla a una opípara comida junto al mar, para cambiar el trazado inicial previsto para la nueva autopista y alejarla unos centenares de metros de un estratégico terreno en el que se iba a construir una urbanización de lujo con vistas al mar.

Con la gran crisis del ladrillo de 2008, no se construyó la urbanización prevista, no se desdobló el viaducto existente y se construyó otro nuevo, el actual. Se barajó demoler el antiguo, que apenas tenía 15 años de antigüedad, pero el coste ascendería a más de seis millones de euros.

Si los políticos que tomaron aquella decisión tuvieran que poner el dinero de su bolsillo o se hubieran dejado aconsejar por los técnicos, seguro que la decisión hubiese sido otra. Que me lo expliquen porque no entiendo cómo se puede gestionar el dinero público como si no fuera de uno mismo.