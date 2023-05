Se acaba el tiempo

A lo largo del año, y prácticamente a diario, no falla que se acerquen a mí personas que en algunos casos conozco y otras de las que no tengo ni idea de quienes son. Todas ellas vienen a exponerme temas o problemas de índole variopinta, unas de problemática general, pero también particular.

La mayoría están convencidos de que si lo que exponen ve la luz en estas páginas de LA NUEVA ESPAÑA será el bálsamo mágico que solucionará los problemas. Puede que alguna vez haya sonado la flauta por pura casualidad, así que les recomiendo se dirijan motu propio a las páginas que el diario tiene para estos menesteres, amén de que resulta muy cómodo que otros les saquen les castañes del fueu. Hombre… agradezco la confianza que –dicen– tienen en mis dotes de santu milagreru, pero va a ser que no. Como esta última temporada me están "abrasando" literalmente, pues les recomiendo que se muevan todo lo que puedan. Resulta una obviedad decir que en cuanto pasen las elecciones se acabó lo que se daba, y vuelta la burra al trigo, a esperar cuatro años más. El ejemplo ahora mismo está en que no queda un solo colectivo que no haya reivindicado y exigido la solución a sus problemas, y a fe que está ocurriendo con largueza. Es la época de pedir, y el tiempo se acaba. Ya puestu en gastos, voy a comprobar "mi buena mano" para pedir que, de una puñetera vez, arreglen el bache la carretera Lada-Cuturrasu, cien metros más arriba del depósito de agua, donde los que por ella circulamos sin posibilidades de evitarlo desgraciamos nuestros amortiguadores. Ya contaré en que queda la cosa. Aunque si lo pienso, mejor silencio total, pues en vista del éxito tendría que andar con un dispensador de números. Calladín toi muy guapu.