Propina sí o propina no

El debate, está en la calle. Me refiero al tema sobre si hay que dejar o no propina en restaurantes, bares o, por qué no, en la peluquería.

Me permitiré tomar la frase "todo está en Bourdieu" y cambiarla, esperando se me disculpe, por "todo está y viene de EE UU". Y es que algunos restaurantes españoles ya han adoptado la práctica común de esa parte de América que es sugerir, por no decir obligar, al pago de un porcentaje de propina al cliente, parece que un 20% del precio total de la consumición, al abonar la cuenta. Una sugerencia que nada tiene que ver con esta costumbre social, más o menos arraigada en España, pero que está llegando a algunas ciudades y asumiéndose, acríticamente. Más allá de que uno esté en desacuerdo, como es mi caso, con la imposición de la propina y sí a favor de su voluntariedad, habría que echar un vistazo histórico sobre tal práctica, que se dice, "reconocimiento a un servicio amable y educado por quienes realizan el trabajo". Y así tener un mapa más completo del porqué de este estipendio del cliente a quien le sirve. Siendo, sin embargo, tal servicio su trabajo. La propina echa sus raíces en los lejanos tiempos de la Edad Media, aunque también se narra que nació en el siglo XVI, en Inglaterra. Sea como fuere, lo que sí es seguro es la separación entre el señor y el sirviente, de manera nítida y grosera. Se daba la propina siempre desde la verticalidad de quien manda sobre el otro, acompañada de la "natural" sofisticación del poder. Con el tiempo, la costumbre pasó y se radicó en América del Norte. Era la liberación de la esclavitud y aquellos esclavos negros comenzaron, tímidamente, a protestar por los bajos salarios. El empresario escogió la vía de las propinas, siempre al albur de su criterio, para continuar explotándolos sin subidas fijas de salario, manteniendo el estatus degradante del esclavo y, cómo no, de las esclavas. Con la evolución del trabajo, la propina ha desparecido y la dignidad del asalariado ha pasado y pasa, por la reivindicación de la justicia y la equidad, en su remuneración. Sin embargo, en algunos sectores se mantiene y ahora se intenta hacer obligatoria. A mi juicio, la posible obligatoriedad podría tener, como objetivo, el mantenimiento perverso de salarios bajos y tal vez miserables, pasando al cliente la responsabilidad de sumar a ese salario un plus que, a todas luces, es responsabilidad única de la empresa, que contrata a la trabajadora o al trabajador. La propina, que se enmarca en la voluntad de quien la da, puede llegar a convertirse en necesidad para muchos trabajadores y trabajadoras del sector servicios, nublando la injusticia de la precariedad del sueldo. Siendo los colectivos más vulnerables como mujeres, migrantes… las potenciales víctimas de las diferencias salariales discriminatorias, sosteniendo una desigualdad que la propina intentaría paliar desde el bolso del consumidor. Que, dicho sea de paso, ya paga con creces los aumentos de precio, en las consumiciones. No solo, la propina puede crear una injusta dependencia de la generosidad de quien la da sino que, en algunos casos, no infrecuentes, obliga a los trabajadores y a las trabajadoras a tolerar comportamientos ineducados, para asegurar esa propina que aumentaría su escaso salario. Una situación que se traduce, posiblemente, en incomodidad para el trabajador o la trabajadora. No parece que la solución de prohibir las propinas sea la más idónea, aunque en algunos locales hosteleros, sí lo están. Sino de tener en cuenta que son voluntarias y libres por parte del consumidor y nunca un sobresueldo. La propina es un detalle, cuya cantidad la estipula quien la da. Así que, ¿propina sí o propina no? Usted elige.