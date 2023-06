Política, gestión y rock and roll

Aclaremos una cuestión previa. Cuando en este artículo hablamos de rock an roll nos estamos refiriendo a la música popular en su más amplia y diversa acepción: desde el folk al rap, pasando por el metal, el jazz o cualquiera de las bifurcaciones por el que el pop –propiamente dicho– se ha materializado en los últimos cuarenta años. Y por supuesto también nos referimos al rock y al rock an roll.

La cuestión es que tras la batalla electoral toca formar gobierno en las sucesivas corporaciones de nuestras castigadas comarcas mineras y me temo que salvo alguna excepción la programación musical volverá a ser la gran olvidada. Pasto, con todos mis respetos, de fiestas patronales y algún que otro evento puntual de análoga naturaleza, hemos visto con verdadero pesar como ya llevamos varios mandatos de auténtica sequía de propuestas serias y para todos los públicos en los terrenos sónicos. Las diferentes administraciones públicas locales, mayormente ideológicamente de izquierdas, no cumplen, y a la iniciativa privada ni se le facilita su labor ni tampoco se la tiene en cuenta como el solvente y fiel aliado que debería constituir.

Si a todo ello le unimos las penosas condiciones socieconómicas que padecemos: despoblación, preocupante envejecimiento, considerables bolsas de marginación, bajísimo porcentaje de población activa, paro juvenil desbocado y precario tejido productivo, no parece que la música vaya a ser una preocupación de nuestros futuros gestores políticos. Gravísimo error. La música además de una manifestación artística también es un negocio. En algunas de sus facetas especialmente boyante. Ahí está el fenómeno de las orquestas populares para certificarlo. Pero no nos engañemos, necesitamos ampliar el menú, y de paso mejorar las posibilidades del mercado del espectáculo. Y cómo no, ampliando la oferta cultural sonora ayudamos a su vez a construir una sociedad más plural y tolerante, sensible y crítica con su entorno y sus relaciones interpersonales. El otro modelo ya lo conocemos: un monocultivo que de facto se convierte en un peligroso monopolio u oligopolio no solo estilístico sino también empresarial, con los peligros que esto acarrea de aborregamiento intelectual y encarecimiento de cachés. ¡Casi nada!

Los resultados electorales son los que son, y las posibilidades económicas de los ayuntamientos también. Quienes vayan a ser responsables de las correspondientes concejalías de cultura deben asumir riesgos, ser valientes, tienen que ser conocedores que la programación de conciertos no es algo superfluo o banal. Al contrario, es un espléndido complemento de la oferta turística, favorece a la hostelería local, genera empleo, y qué no se nos olvide: hace feliz a la gente. A todos: los seguidores de corrientes mayoritarias y minoritarias. Y no caigamos en errores pasados, tampoco se necesitan grandes presupuestos. Lo que se precisa es apostar por la variedad: autóctona y alóctona; aprovechar los recursos existentes: escuelas y conservatorios de música, centros de formación en imagen y sonido, estudios de grabación; trabajar con las experiencias privadas –consolidadas y exitosas– de festivales y salas/bares de conciertos. Todo ello desde la pluralidad ideológica y estética. ¡Por favor, escúchennos y no se arrepentirán!

Y si no pregunten en Mieres.