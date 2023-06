En mayor o menor medida todos hemos visto alguna vez cintas bélicas. El horror de las ametralladoras y el no menos espantoso rastro de las bombas que lanzaban los aviones sobrevolaban nuestras cabezas y, por ello, también a un tiempo sentíamos un profundo alivio cuando los soldados conseguían ponerse a salvo en las trincheras. Eso sí, casi siempre tras arduos esfuerzos que iban dejando por el camino piernas y cuerpos envueltos en mosaicos de heridas y de sangre. Pero al fin llegaban al refugio, y ese era uno de los momentos especiales de la película; si bien, sabíamos que se trataba de un descanso breve, pues pronto se reanudarían las hostilidades y la tragedia de la guerra ("La guerra es el mayor mal que Satanás ha inventado para corromper nuestros corazones….", Dean Hughes) volvería a cubrir de tintes negros el horizonte.

Si tuviera que quedarme con las frases que más se han repetido tras estas elecciones, sería sin duda con "tenemos que hacer autocrítica, repasar las cosas que hemos hecho mal…", y así. Me ha sorprendido mucho siempre la escasa capacidad que tenemos las personas en la vida diaria para reconocer nuestros errores (la autocrítica no es, precisamente, nuestro plato preferido), y, al mismo tiempo, la facilidad con que a veces las organizaciones políticas se lanzan por la senda del autorreconocimiento. Quiero creer, entre otras razones, que la religión tiene su plato fuerte en esta mesa, ya que, a la conocida frase de "en política las armas las carga el diablo", yo añadiría que ese diablo es, precisamente, el que desde el inicio de la historia nos hace cargar con la losa de la culpabilidad, un estigma que a la postre solo sirve para despersonalizarnos.

Nada tengo contra la necesidad de repasar la narrativa política de cada organización, incluso desde sus primeras páginas, si es preciso, siempre que los golpes de pecho no sean excesivos y no nos hagan perder de vista que la cuota más importante de los desafectos sufridos en las urnas es la consecuencia de un sistema que golpea sin piedad las conciencias hasta hacernos perder la aguja principal (¿cómo es posible, de lo contrario, que se hayan olvidado conquistas esenciales que, entre otras medidas, incluyeron las subidas del Salario Mínimo Interprofesional; la de las Pensiones; la Ley de Memoria Democrática; el tope a los alquileres o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre tantas otras, que se podrían citar y, en cambio, se haya preferido a quienes están a punto de acabar con los sistemas públicos y quizás de pactar con VOX posibles alianzas de gobierno?).

En todo caso, y retornando a las películas bélicas (la política es, a su modo, un film cargado de violencia), convendría no perder de vista la necesidad de atrincherarse para hacerse más fuerte y resistir mejor al enemigo. No me refiero a una zanja al mando de un único capitán, ya que la unidad no pasa, precisamente, por estar todos debajo de la misma bandera, pero sí a un lugar bien fortificado, donde los aliados se respeten y se presten el necesario aliento.

Recuerdo las palabras de un viejo militante que conoció las hieles de nuestra Guerra Civil: "Se hace preciso que todos formemos parte de la misma trinchera, en lugares diferentes, pero sin que nunca dejemos de tener claro quién es el verdadero enemigo". Claro que para que sus palabras puedan ser verdad alguna vez, se necesitaría que usáramos los cuchillos solo para las tareas culinarias. Mas por lo visto hasta la fecha, películas como "Puñales por la espalda" siguen estando de moda.