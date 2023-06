¿Cómo va lo de Práxedes?

Cada siete u ocho años les voy informando desde esta página sobre el estado en que se encuentra la causa de canonización de Práxedes Fernández García, la beata de Puente La Luisa, y en cada ocasión tengo que aclarar previamente que mi interés en este asunto no es el aspecto religioso. Como historiador, considero que es mi deber ir documentando este proceso, primero porque su protagonista fue una de nuestras vecinas y también porque creo que si se resuelve favorablemente podría traer otros beneficios colaterales para este territorio.

El largo y tedioso camino que ya lleva esta causa se inició en la parroquia de San Juan Bautista de Mieres por iniciativa de don Moisés Díaz-Caneja, quien había conocido a la beata siendo párroco de Siana entre 1930 y 1934; él organizó un funeral en su honor el seis de octubre de 1953 que se convirtió en el acto religioso más solemne que ha conocido esta villa. Lo presidió el arzobispo Teodoro Labrador concelebrando una misa con 25 sacerdotes de la Montaña Central ante más de dos mil fieles, unas cifras que ahora ya serían imposibles.

Cuatro años más tarde, el siete de noviembre de 1957, se inició su expediente de beatificación en Asturias y dos procesos rogatoriales en México (Guadalajara y Aguascalientes) que concluyeron el 12 de setiembre de 1960. Más tarde, considerando que se habían quedado muchas cosas en el tintero, fueron llamados más testigos que presentaron al tribunal nuevas declaraciones juradas y se añadieron otros documentos que ya permitieron elaborar un informe completo, la llamada "Positio super virtutibus et fama sanctitatis".

El encargado de redactarla fue el padre relator Yvon Beaudoin, canadiense y miembro de los Oblatos de María Inmaculada. Un hombre que había llegado a Roma como seminarista a los veintiocho años y permaneció allí hasta su vejez convirtiéndose en un experto en canonizaciones. Fue archivista general en el Vaticano desde 1983 hasta 1993, estudiando documentos, preparando informes y escribiendo varios cientos de trabajos y artículos sobre las vidas de los posibles santos y responsable de unas sesenta y cinco causas, terminando su última "Positio" en el año 2002.

Yvon Beaudoin consta como uno de los renovadores de lo que antes se llamaba "Congregación para la Causa de los Santos" en la que se requería de un "abogado" que tomaba lo que había de positivo en los testimonios para favorecer la santidad y un "abogado del diablo" encargado de detectar los aspectos negativos del candidato.

Después cambió este sistema y se estableció que la responsabilidad de estos procesos debía recaer en un postulador ayudado por un relator instruido en teología y a ser posible originario de la misma diócesis de quien iba a ser canonizado. En el caso de Práxedes, el 5 de octubre de 1985 el mismo padre Yvon asumió la responsabilidad de elaborar su "Positio" y tuvo como relator al dominico Jesús María Rodríguez Arias.

A lo largo de una década pude mantener un contacto telefónico periódico con este fraile asturiano, quien aceptó desde el primer día mi pensamiento laico y nunca tuvo inconveniente en informarme acerca de las escasas novedades que se iban produciendo sobre la causa de Práxedes; mientras tanto, yo por mi parte también procuré siempre darle algunos datos históricos sobre el ambiente en el que se desarrolló la etapa mierense de la beata.

Sin embargo, tras su fallecimiento en 2015 mi única fuente de información son los boletines informativos que edita periódicamente el "Secretariado Práxedes" dirigido ahora desde Oviedo por el continuador de su trabajo, el erudito dominico Juan José de León Lastra.

En el último número, este fraile nacido en Quirós en 1937, que cuenta en su extenso currículo con numerosas publicaciones y responsabilidades de gobierno entre los Predicadores, relata con detalle su última gestión ante el Postulador General de su Orden en Roma, quien es el último responsable de estar en contacto con el "Dicasterio para las Causas de los Santos" para iniciar, estudiar y seguir la evolución de las causas de beatificación y canonización promovidas por los dominicos y ocuparse de todo lo relativo con estos procesos.

Debo explicarles que "Dicasterio" es la denominación que se utiliza en el Vaticano para referirse a los departamentos u organismos especializados de la curia romana y es el organismo heredero de la antigua "Congregación para la Causa de los Santos" de la que les hable más arriba: está encargado de fijar las entrevistas, cuando esto es posible, con quienes conocieron al candidato o candidata; examinar con detalle su vida para buscar sus virtudes; comprobar que no dijo, hizo, ni escribió nada contrario a la fe católica y asegurarse de que los milagros que se le puedan atribuir son auténticos según la óptica católica.

Los dominicos asumen la canonización de Práxedes como algo propio porque ella también fue laica dominica, lo que quiere decir que estando bautizada en la Iglesia eligió el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán como guía. Su contacto con esta Orden se produjo por el contacto habitual con las monjas elegidas por la familia Guilhou para dirigir el colegio de niñas de Fábrica de Mieres y así ella creció conociendo sus enseñanzas y sus textos, algo que también transmitió a los suyos, ya que uno de sus hijos también profesó con este hábito.

Pues bien, en su boletín, fray Juan José de León narra como dirigió una carta a nombre de quien fue Postulador General durante años, el italiano Gianni Festa, sin saber que había sido relevado por otro italiano, fray Massimo Mancini, en diciembre de 2001. Aunque esto es lo de menos, porque el nuevo Postulador no ha tardado en contestar con rapidez y claridad a las cuatro cuestiones que le formuló el dominico asturiano.

Lógicamente, lo primera fue preguntar en qué situación se encuentra el proceso de beatificación y canonización de Práxedes. En la segunda Juan José de León se fijó en que últimamente el Papa Francisco ha canonizado a algunos santos sin que mediase milagro alguno y por eso preguntó si también podría aplicarse a la proclamación oficial de la santidad de nuestra Venerable. La tercera hacía referencia a la condición de madre de familia de Práxedes y se interesaba por saber si esto podría adelantar su beatificación dada la circunstancia de que en algunas de estas canonizaciones se ha tenido muy en cuenta la condición de cristianos laicos de los candidatos. La última cuestión ya fue solo una petición de consejo por si desde Roma se podía indicar alguna actividad que estuviese al alcance de quienes quieren motivar esta beatificación.

Massimo Mancini centró sus respuestas en un solo argumento: para que esta causa tenga un final satisfactorio es absolutamente necesario el reconocimiento por parte de la Santa Sede de un milagro conseguido por intercesión de la venerable Práxedes. Según explicó, la beatificación sin este requisito es una concesión que el Papa hace en muy pocas ocasiones y solamente se da cuando es un culto anterior al año 1534, lo que se llama "beatificación equipolente".

En cuanto a las canonizaciones también pueden conferirse de forma extraordinaria, pero solo si se trata de una figura muy relevante en todo el mundo. Sin embargo, como Práxedes tuvo una vida discreta desde su nacimiento en 1886 y no fue una personalidad destacada en su tiempo, tampoco cumple esta condición. Además, siguiendo la normativa católica aún debe pasar por la beatificación antes de ser canonizada, de modo que se queda fuera de estas posibilidades.

La bibliografía sobre Práxedes Fernández es muy extensa y está escrita siempre por los defensores de su causa para glosar sus méritos y apoyar su santidad repitiendo las mismas bondades y adjetivos elogiosos. Después de leer en estos años alguno de estos libros, para documentarme con más rigor he acabado pidiendo a la Biblioteca Nacional una copia de la "Positio super virtutibus et fama sanctitatis de Práxedes", el texto definitivo que elaboró Yvon Beaudoin, publicado en 1995 para uso interno de su Secretariado.

Como pueden suponer, se trata de un informe extenso donde se contiene su biografía muy detallada y el sumario de sus virtudes, pero a la vez recoge mucha documentación de archivo y declaraciones testimoniales de quienes la conocieron, lo que enriquece el texto con detalles muy interesantes sobre el Mieres del primer tercio del siglo XX que ya no tengo espacio para contarles hoy.

He querido acercarles a este mundo que a muchos de ustedes les habrá resultado lejano o incomprensible y a otros simplemente no les importará nada, porque también forma parte de nuestra identidad y cuando se intenta hacer la historia de un pueblo es honrado no ocultar ninguno de sus capítulos.

En cuanto a la posibilidad de que Práxedes Fernández García pase en un futuro a engrosar la lista de los santos católicos, ya les habrá quedado claro que la única posibilidad es que se produzca un milagro, pero en esto ya no podemos intervenir los simples mortales.