Es la norma no escrita, pero que se considera como gracia y tiempo suficiente para que los vencedores de cualquier tipo de elecciones comiencen a poner en práctica alguna de las numerosas promesas que ofrecieron en campaña.

Viendo como andan las cosas, se supone que esta vez el tiempo debe de ser un poco más amplio, dado que tanto a los ganadores como a los perdedores no les dio tiempo a desayunar al día siguiente del cierre de las urnas y ya estaban todos imbuidos en nueva campaña electoral. Los unos eufóricos y los otros con ninguna gana, pues el amargor de la derrota pese a la palabrería al uso no deja el cuerpo como para bailar la jota, además del reproche de los suyos. Ya se sabe, la victoria es obra de todos, pero la derrota no tiene padre conocido.

La lucha a cara de perro se centra para componer las listas al Congreso y al Senado, con el clásico navajeo para obtener puestos con derecho a premio.

Se observan movimientos de todo tipo para que los que ahora tienen su "parcela" en Madrid sigan en ella, aunque a la mayoría no se les haya visto ni oído en toda la legislatura, salvo para apretar el botonín que les indicaron. Mientras, los de la nueva ola están a la espera.

Según todos los indicadores, en Asturias los dos principales partidos quedarán empatados en todo. Pero lo triste es que unos ya reconocen que las decisiones se toman en Madrid, aunque ellos propondrán una serie de nombres, y a los otros hace meses que Madrid –dichoso Madrid– les dio un buen tirón de orejas cuando anunciaron quién iría de número uno en su candidatura. En fin…

Da la impresión de que seguimos siendo pura sucursal, y más si nos comparamos con el resto de autonomías.

¡Ah! El bache que pedía su arreglo urgente de Lada a Cuturrasu, ahí sigue tan guapu, martirizándonos a todos. Los probes, con les prises de fin de campaña, no tuvieron tiempu pa arreglalu, así que espero que los nuevos y metan mano antes de los cien días. A ver…