El pueblo langreano ha hablado con su voto y todos sin excepción debemos aceptar el resultado de las pasadas elecciones municipales y autonómicas con toda normalidad. Una vez conformado el nuevo gobierno municipal, repartidas las competencias de cada responsable será el momento de hacer propuestas, aportar sugerencias que unas serán enviadas a la papelera directamente y otras que se guardarán en el cajón del olvido.

Paradojas de la vida, el nuevo equipo de gobierno tendrá que inaugurar durante su mandato el nuevo Palacio de Justicia, la ampliación del MUSI, la planta de fabricación de paneles fotovoltaicos de Exiom, la actuación en Talleres del Conde, el soterramiento de Feve, la zona deportiva de Pénjamo, el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo o la Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria, entre otros proyectos y actuaciones impulsados por el equipo del gobierno saliente, así es la vida política.

Se abre una nueva etapa política en Langreo. Lo deseable (desde mi punto de vista) sería un gobierno de coalición, como sistema ideal atrayente y beneficioso para el conjunto del pueblo langreano. Soy consciente de las dificultades que en este momento existen para que se produzca "el milagro", pero no es imposible. La izquierda está llamada a entenderse y sobre todo ante el avance de las derechas; si la coalición funcionó bastante bien a nivel nacional, también lo haría a nivel regional y municipal.

Si realmente deseamos caminar juntos, empecemos por hablar y restaurar los puentes del diálogo, sin líneas rojas ni afán de revanchismos, pero, claro, yo no formo parte de ningún partido político y no me corresponde a mí marcar los tiempos. Aunque como ciudadano langreano tengo todo el derecho a expresar en voz alta mis anhelos e ilusiones.