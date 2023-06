Reduccionismos

Si nos adentramos en el ecosistema sanitario, podemos afirmar que las enfermedades son un desequilibrio y que, por tanto, más que combatir la enfermedad (o sea, el reflejo) lo importante es restablecer el equilibrio del cuerpo.

Este preámbulo viene a cuenta de las explicaciones se están dando sobre el resultado de las recientes elecciones en nuestro país. Se dicen cosas que son ciertas en parte, pero que en absoluto se zambullen en el mal funcionamiento de las cañerías que regulan el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Así, a modo de ejemplo, acabo de leer el billete de Pedro de Silva, articulista de sesudas reflexiones a quien siempre sigo con interés y con quien casi siempre estoy de acuerdo, mas creo que su diagnóstico de hoy no alcanza el vuelo de otras ocasiones: "Podemos atribuir la espectacular derrota de Sánchez a la ley del "sí es sí" o sus piruetas trans, pero la herida que ha sangrado en España son sus pactos para desactivar los separatismos, ni entendidos no siquiera explicados (no podía, so pena de dejar en pelota a sus socios)".

Habría mucho que matizar acerca de este tema, al igual que sobre ley del "si es sí o la ley trans, pero, ¿acaso la turbina del Gran Leviatán capitalista, martilleando sin piedad la conciencia de los ciudadanos hasta conseguir que estos no aprecien lo suficiente las conquistas del Gobierno: las subidas del Salario Mínimo Interprofesional; la de las Pensiones; la Ley de Memoria Democrática; el tope a los alquileres o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre tantas otras que se podrían citar, no tuvo nada que ver con la derrota? Dicho así, sin más, el término separatismos me hace retroceder a una época en la que mirábamos con el ojo del tuerto las matrículas de los coches vascos y catalanes, pues eran los culpables de todos los males de este país, y bien que la derecha carpetovetónica lo supo explotar. Cataluña ahora, como el país vasco no hace mucho (al margen de los errores que se hayan podido cometer), se ha convertido en el principal arma arrojadiza de las fuerzas reaccionarias, lo que debería hacernos reflexionar sobre la frase atribuida a Anaxágoras y que hoy forma parte de algunas teorías psicológicas de que "todo tiene que ver con todo".

Lo mismo sucede con Podemos. Ya se sabe que Pablo Iglesias es el causante de todos los males: el chalet, su soberbia... (sin necesidad de arrugar mucho la frente se le acabara relacionando con el asesinato de Kennedy, tal es la desmesura con la que se trata su imagen). Sin embargo, y me parece que sobre esto no hay ninguna duda, se ha convertido en el principal enemigo del sistema y con él Podemos. Como era de esperar, los poderes mediáticos no han cesado de azuzar a la opinión púbica en su contra, ya desde el nacimiento del partido. (En la actualidad, ser sospechoso de podemita o tildado de tal se ha convertido casi en una infección que, además, por desgracia, alcanza también a muchas personas y fuerzas de izquierda que se han contagiado del malévolo virus propagandístico).

En "Cultura" de hoy en LA NUEVA ESPAÑA se publica un artículo sobre un libro de Manuel Cruz, "Eclipse de la razón o lucha de clases", magnífico como siempre, donde en el punto 3 se dice que "Si en la política no se asumen proyectos vitales individuales o colectivos, susceptibles de ser asumidos por todos, la política apenas queda en nada. Es un mero engaño ideológico. Un engaño social organizado, un engaño de clase".

Hace ya mucho tiempo que las fuerzas de izquierda de siempre se han convertido en meras milicias transformadoras, una nueva muesca en el caudal de los fluidos eufemísticos. Mas no olvidemos que el antagonismo de clases es el nervio principal de los conductos sociales; basta con dar un ligero repaso a las tuberías de la historia para confirmarlo.