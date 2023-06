Pleno constituyente

Veinte días después de las elecciones municipales de mayo 2023, en concreto el día 17 tendrá lugar la sesión en todos los ayuntamientos para constituir las corporaciones municipales y proceder a la elección de los alcaldes o alcaldesas.

En Langreo, como se suele decir, "las espadas están en alto". La previsión es que cada partido vote a su candidato o candidata y lo más probable es que el candidato de Convocatoria por Langreo (IU-Más País-IAS), Roberto Marcos, sea la persona elegida como alcalde.

En línea con mi anterior columna, ¿sería posible que el candidato de IU recibiese el apoyo en la investidura como Alcalde por parte del PSOE?

Todos sabemos que nadie podrá gobernar en solitario y que tendrán que negociar para sacar adelante lo máximo posible de su programa electoral.

Desde mi punto de vista, la izquierda debe dar los primeros pasos, para poder entenderse y dejar atrás tiempos pasados de desconfianza y críticas desaforadas sin sentido.

Votar a favor de la investidura no significa en ningún caso tener que asumir ni apoyar sin contrapartidas al gobierno Municipal que salga elegido, pero es un mensaje de que" es posible iniciar conversaciones para trabajar juntos para Langreo".

Es más que probable que nadie me haga caso. Los motivos de ambas partes puedo entenderlos, pero no los puedo compartir en absoluto. La izquierda no puede seguir distanciada, las dos orillas llevan demasiado tiempo separadas y no precisamente por el río Nalón.