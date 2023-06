El espíritu ilustrado de Nuccio Ordine

Hace unos días moría en Consenza (Calabria) el reconocido, ensayista, profesor y filósofo italiano Nuccio Ordine. Tenía 64 años y a principios de mayo había sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades. El jurado destacó «su defensa de las humanidades, su apuesta por la educación y los valores arraigados en el pensamiento europeo más universal».

Ordine se consideraba sobre todo «un profesor apasionado». Tras ser premiado, en una de las primeras entrevistas declaró que dedicaba al premio a los maestros que cada día, en los lugares más pobres del mundo y en silencio, cambian la vida de los estudiantes, pues los buenos profesores permiten a sus estudiantes dar un salto social y cultural para avanzar «hacia una sociedad más justa e igualitaria». Sin buenos maestros, una nación no tiene futuro.

En su libro «Los hombres no son islas» incluye la carta que Abert Camus le escribió a su maestro de la infancia pocos días después de ser premiado con el Nobel de Literatura. Ordine utiliza la carta como un modelo de sus reflexiones educativas. Me parece oportuno reproducirla íntegra de nuevo por su interés humano: «Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas».

Para Ordine, la tecnología en las escuelas podría anular pensamiento crítico de los estudiantes, su vida sólo la podrá cambiar un buen profesor, no una plataforma digital. Asegura que la tecnología es como un fármaco, que en su origen etimológico significa «veneno» y «remedio» dependiendo de la dosis. El centro educativa tendría ser precisamente un lugar para desconectarse de los artilugios tecnológicos.

En su ensayo más famoso, «La inutilidad de lo útil», traducido a 24 idiomas y con 28 versiones en español, Ordine defiende que los saberes considerados injustamente inútiles son los más importantes para combatir la ignorancia. Por eso los estudiantes deberían comprender que no se estudia únicamente con el objetivo de obtener un título y ganar dinero: la educación tendría que estar alejada del pragmatismo y de la actual corriente mercantilista de los centros docentes, cuya razón prioritaria no debería ser otra que «formar a los jóvenes como ciudadanos cultos, críticos y solidarios», anteponiendo el genuino conocimiento a la «infame pasión de poseer», que estima como útil cualquier iniciativa que pueda producir dinero.

Nuccio Ordine transmite en sus escritos el ideal de un ilustrado para el que la libertad es el fundamento de todo progreso social. Es deudor de la divisa kantiana «Atrévete a pensar», pues la libertad es siempre hacer uso público de la razón. Una ideal utópico en los tiempos que corren condicionados por intereses tan irreconciliables que no permiten desarrollar una vida libre y valiosa.