Román López Lázare, un galaico excepcional (I)

En 1915, Europa era una auténtica llamarada debido a la Gran Guerra; y Hulleras de Turón vendía el carbón mezclado con tierra y escombro pues para sus destinatarios, al encontrarse en una situación de emergencia, todo era válido (época de les vaques gordes). La empresa estaba proyectando la apertura de un nuevo campo de explotación en La Rebaldana y para su ejecución precisaba abundante mano de obra. A su llamada, el flujo de trabajadores procedentes de diversos puntos de la península (Castilla, Andalucía, Portugal…) fue constante. Empero, Galicia solía ser la procedencia del grupo más numeroso que aterrizaba en las minas de Turón. De uno de estos últimos merece que hablemos hoy por su singular trayectoria.

Román López Lázare, había nacido en 1897, en el municipio lucense de Guntín y siendo poco más que un niño, se inició en el oficio de la costura como ayudante de un sastre. Desde tiempos antiguos estos artesanos, acompañados de sus aprendices, recorrían los pueblos desarrollando su labor a domicilio. Cuando en una casa les requerían para reparar ropa usada o para confeccionar nuevas prendas para la familia, el oficial y su equipo pasaba allí el tiempo necesario; se les facilitaba comida y hospedaje durante los días empleados, además del correspondiente pago en metálico o en especies que se hubiera estipulado previamente. E aprendiz, por el hecho de serlo, trabajaba por la manutención y esto le pareció tan ruinoso a Román que, vislumbrando un futuro lleno de sombras de seguir por aquel camino, decidió cambiar de aires dirigiéndose a Asturias, de la que había oído hablar que a los mineros se les pagaban unos buenos duros a fin de mes. Es así que, raudo y veloz, se encaminó hacia la tierra de Pelayo y antes de concluir 1915 ya estaba arrancando mineral en las minas de hierro y manganeso de Buferrera, en el término de Covadonga. Sus emolumentos mensuales estaban a años-luz de los que le proporcionaba la sastrería, pero la tarea era mucho más dura y se hallaba alojado en unos barracones de madera en los que las condiciones higiénicas brillaban por su ausencia.

Un día oyó hablar de un lugar llamado Turón, donde se explotaban unos yacimientos de carbón de mucho renombre con unas condiciones de trabajo mejores. Además, aquel valle estaba solo a diez kilómetros de una importante villa, Mieres del Camino, muy bien comunicado con la capital asturiana y a menos de treinta kilómetros de ella. O sea, que era otra cosa muy distinta a la mina "selvática" en la que estaba empleado entonces. El joven gallego no se lo pensó dos veces y puso rumbo a la feligresía de Turón, hospedándose en la casa de un paisano suyo que vivía en el barrio del Fabar. Se trataba de Manuel Mourenza, natural de Lugo, que había construido un edificio al lado de la carretera general y a un centenar de metros de la iglesia parroquial. Allí había abierto un bar e inaugurado la primera fábrica de oranges y sifones de todo el territorio. Román ingresó como rampero en una mina que regentaba en el Puente Villandio el facultativo Bernardo Aza. Era el año 1917. Tardó poco tiempo en adaptarse a la nueva situación y, aunque había perdido dinero respecto a su nómina en las montañas de Covadonga, había ganado en salubridad. Además, el valle estaba lleno de gallegos, detalle que le hacía sentirse como si estuviera en casa.

Turón era una tierra que se encontraba en plena efervescencia industrial, un valle que estaba caminando por la senda del progreso a pasos agigantados. Los domingos y fiestas de guardar eran los únicos días de ocio que tenían los mineros en esa época y delante de los bares se juntaban en grupos para compartir unas botellas de vino o de sidra. En el bar de Mourenza se reunía siempre un grupo numeroso de la importante colonia gallega que residía en los barrios cercanos. Muchos de ellos, si el tiempo lo permitía, preferían degustar aquellos caldos en el exterior, en una especie de antojana al lado de la calzada y a la sombra de unas acacias que había junto a la fachada principal del edificio. Román tenía entonces 21 años y en aquellas tertulias domingueras delante del bar no le pasó desapercibida una jovencita de semblante serio que, adornada de una gruesa coleta que lucía sobre su espalda, paseaba por allí en dirección a la iglesia para asistir a misa. Se trataba de Ángela, una de las hijas de "Angelón de Enverniego", el que según se comentaba, había heredado de sus mayores una propiedad rústica equivalente en superficie a cuarenta campos de fútbol. Es obligado recordar que desde antaño existía la costumbre de "bautizar" a determinados vecinos con el nombre de pila en aumentativo, lo que era signo de opulencia a los ojos del pueblo.

Las relaciones de Román y Ángela no comenzaron con buen pie pues no estaban bien vistas por los padres de la novia y esto tiene una explicación. Existía una costumbre, muy arraigada, que consistía en no admitir fácilmente en el seno de una familia –sobremanera si era rica como en este caso– a ningún forastero. Sin embargo, Ángel y su mujer, Salomé, no se cerraron en banda, como se hacía en otro tiempo. Fueron condescendientes, respetaron los deseos de su hija y la ceremonia nupcial se celebró en 1920. Estas fechas coincidían con momentos tan excepcionales para la historia de España como la guerra de Marruecos, en la que los soldados españoles caían como moscas (Desastre de Annual).

Cuando le llegó la hora al joven de cumplir con la patria, fue destinado a Zaragoza donde se encargó con algunos otros soldados de la obtención y distribución de víveres y vestuario. Una vez que hubo jurado bandera, tuvo ocasión de poner en práctica sus habilidades en la costura obteniendo de ello algunos beneficios en un contexto muy distinto al de su primer contacto con la aguja y el dedal, peregrinando de una aldea a otra en su Galicia natal. Como las cosas no marchaban bien para el país y una de las consecuencias era la escasez de personal en las minas, fue reclamado por Bernardo Aza y volvió a Turón. Pero de su paso por Zaragoza le quedó grabada una idea que no dejó de rondarle por la cabeza en lo sucesivo. El destino en la Intendencia Militar le había puesto en contacto con la sastrería que se encargaba de surtir el vestuario militar al cuartel y aquello le abrió los ojos. Comprobó que allí había maestros cortadores con los que llegó a cambiar impresiones acerca del oficio y ellos fueron los que le animaron a emprender un nuevo camino en el futuro. Entonces pensó que por qué no podía sacar provecho de sus conocimientos básicos en la costura en un mundo altamente industrializado como era Turón, donde el dinero corría a raudales, donde la gente sabía disfrutar del buen comer y del mejor beber y en los días de fiesta se divertía, gustando de lucir un traje de paño fino o de abrigarse con un gabán como Dios manda durante los crudos días de invierno. Con la enorme clientela en potencia que había en Turón –pensaba en sus numerosos vecinos llegados de Galicia– su vida podía dar un vuelco espectacular si se esforzaba en ello.

Una vez cumplidas sus obligaciones militares regresa a Turón y en ese momento es cuando entra en escena su suegro, Ángel Martín, el representante en esa generación de la casa de los González de Enverniego que le va a apoyar en el ilusionante proyecto. Hulleras de Turón venía de abrir la bocamina del segundo nivel del grupo minero de San Pedro en el mismo pueblo de Enverniego y la demografía del contorno había crecido enormemente a base de forasteros que eran trabajadores de aquella empresa. Por otra parte, el comercio estaba controlado por su suegra, Salomé, que dirigía una especie de chigre-tienda del que se surtían todas las personas de ambos sexos que vivían por los alrededores. Con estas circunstancias favorables, Román decidió probar suerte y abandonó el trabajo de la mina. Acto seguido, con una máquina Singer, reglas, tijeras y cartabones y en una habitación de la casa, todo ello facilitado por sus suegros, comenzó su nuevo periplo en el campo de la costura.

Como oficialas se emplearon en un principio su esposa, dos primas suyas (Aurora y Regina) y Encarna de Ablaneo. De esta última mujer, que no tuvo suerte en la vida, se cuenta que cuando algún pretendiente subía a aquel pueblo a cortejarla y solo aspiraba a aprovecharse, ella terminaba alejándolo de su presencia y corriendo tras él "caleyón abajo a morrillazu limpiu". La verdad es que no merecía otra despedida aquel desalmado. Tambien, los familiares de Ángel y otros vecinos que vivían en los pueblos circundantes fueron los primeros clientes de Román. Como el negocio prosperaba más rápido de lo previsto, en 1925,puso rumbo de nuevo a la ciudad del Pilar. Esta vez fue para hacer un curso de Corte y Confección, volviendo a contactar durante tres meses con aquellos sastres que conocía de la época de la "mili", especializándose en el arte de cortar todo tipo de prendas de vestir, tanto de verano como de invierno.

En vista de la magnitud que iba tomando el negocio, en 1926, decidió abandonar Enverniego para establecerse en El Fabar, precisamente a unos 50 metros de la casa de Mourenza, donde había estado hospedado de soltero. Consigo trajo a su mujer y a sus dos hijos Manolito y Humilde. La de Román, después de la de Cándido Menéndez, establecido en La Veguina hacía unos años, era la segunda sastrería que abría sus puertas en el valle de Turón.