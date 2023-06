El gran triunfo de Aller

Los concejos asturianos celebraron ayer la constitución de las nuevas corporaciones. Los analistas dedicaro ríos de tinta a analizar las consecuencias de estos comicios, los pactos naturales o contra natura, las subidas y bajadas de concejales,los resultados más o menos magros de unos y otros. Sin embargo, no he visto mínimamente resaltado uno de los resultados más destacados: el del Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias García que, al frente de la candidatura socialista, ha pasado de gobernar en minoría con seis concejales, o obtener trece y el 64% de los votos emitidos. Ha más que duplicado el número de votos y de ediles. Es difícil encontrar unos resultados tan espectaculares entre los miles de municipios españoles. ¿Ha sido el veredicto de las urnas una sorpresa? Podría parecerlo a los ojos de un espectador alejado de la realidad allerana. Pero no lo ha sido para quienes han vivido el desarrollo de la actividad municipal en el pasado mandato municipal.

Desde el inicio de su gobierno en minoría, este dinámico alcalde ha conseguido aunar a vecinos, entidades y a otrom miembros de la Corporación municipal para apoyar un trabajo y unas iniciativas que han sido ampliamente valoradas. Ha sido un alcalde trabajador, cercano a todos, dialogante, imaginativo y tenaz que ha sabido rodearse de un equipo de concejales eficientes y ha sabido granjearse el apoyo a sus propuestas de una buena parte de la oposición que abrazó una buena parte de sus propuestas. No es este el momentos de reseñarlas aquí. Tenemos que señalar que las mejores iniciativas fueron desarrolladas en una gran parte del concejo, ya fuera mayor o menor su población; y que aquellas que no han podido realizarse cuentan con el compromiso firme del regidor que tanta determinación ha demostrado en el servicio a los vecinos. Por eso no ha sido una sorpresa tan extraordinario resultado electoral. Desde hace muchos meses vecinos de diferentes localidades, sectores y sensibilidades de la vida local nos auguraban este monumental triunfo. Al constituirse la nueva Corporación deseamos al Alcalde, a sus trece concejales y a los cuatro que obtuvieron el resto de opciones políticas y que ahora toman posesión de sus cargos, que tengan éxito en su gestión y que podamos resaltarlos en los próximos cuatro años. A todos ellos, gracias por anticipado. Aller se lo merece.