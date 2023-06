Ganar y perder

Parte fundamental de la democracia es la posibilidad de que no te elijan a ti. Y es que va el tío y me dice que la gente no sabe votar, que se deja engañar, que prefiere lo malo conocido. Porque resulta que esa misma gente hace tiempo que dejó de votar a los suyos, que desde entonces no han sido capaces de cortar la hemorragia.

"Hala, ahora disfrutad de lo votado". Esa es la respuesta, la conclusión del análisis de unos resultados incontestables. Nula capacidad de autocrítica y un soberbio distanciamiento del electorado. Porque en esta extraña interpretación de la voluntad mayoritaria, la culpa del fracaso es de un pueblo que se empecina en el error y no de un grupo político que se considera en posesión de la verdad, incapaz de reconocer y, por tanto, corregir, las equivocaciones propias. Y es que cada vez es más común este simplista modo de comprender los resultados electorales: si gano yo es porque el sabio pueblo soberano reconoce perfectamente lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira; pero, si pierdo, es debido a las campañas de intoxicación, a que el electorado está manipulado. Así de elemental. Y así de peligroso, porque el siguiente paso al que conduce este razonamiento es que "si no saben votar, mejor que no lo hagan". Por supuesto que el pueblo también puede ser engañado y caer hipnotizado por mensajes gloriosos y promesas refulgentes. Ejemplos hay, y algunos de consecuencias devastadoras. Pero en el negociado que nos ocupa, en la España actual, lo más probable es que si no te votan el problema lo tengas tú, como suele suceder con casi todo lo malo que nos ocurre. Y la muy habitual reacción de alejar culpas y responsabilidades pretendiendo su endoso a terceras personas, a la mala suerte, a la providencia o a quien pase por delante, no da resultado. Si los votantes dejaron de confiar en ti algo habrás de cambiar para revertir la situación. Y no solo enfadarte con ellos.