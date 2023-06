¿Es la política o es la ética?

Estamos nuevamente en una campaña electoral en la que nos jugamos el futuro del país y el nuestro como ciudadanos de derechos y con derechos. Unos derechos y obviamente unos deberes para un futuro mejor y que solo será posible si, en mi opinión, el voto inunda las opciones progresistas de izquierdas.

En esta tesitura, deberíamos saber o intentar desentrañar la realidad de la política que se está exponiendo a la ciudadanía para, al menos, poder hablar y votar libremente, en un contexto en el que parece están dominando las emociones básicas de miedo, asco, sorpresa, tristeza, alegría…, ante algunas declaraciones, mentiras y calumnias desde el campo de la derecha y su tutora neofascista con los últimos pactos, entre ellos, por encima de la política concreta. A mi juicio, esta "dominación" emotiva, que en principio no es mala, debería de encauzarse con el voto que construya unión y proyectos alternativos para el conjunto de la sociedad y para las personas, en concreto.

En esta pugna electoral, entre las organizaciones políticas contendientes que nos dirán qué quieren ofrecernos, cómo y para qué, hay quienes se visten con ropas ajenas para hacer que el electorado piense que aplicarán una política social que no tienen para que la ingenuidad, a veces virginal, de los incautos los voten, sin analizar que su historia política y de gobierno fue y es totalmente contraria a lo que proponían. Para que el posible voto hacia esa política camuflada sea acrítico, nada mejor que el ruido mediante la mendacidad y el descaro sin vergüenza. Son especialistas en buscar los puntos débiles, hasta personales, del contrario, y si no los encuentran los inventan con marchamo de calidad y veracidad.

La mentira se repite hasta que la ciudadanía, o sectores de la misma, no sea capaz de discernir si está lloviendo o la están meando. Buscan, esos especialistas de la "no ética", titulares de noticias, si es que son tales, sin importancia y los adoban con perversidad y perfidia…

La lucha sobre el medio ambiente será uno de los pilares de estas elecciones, o al menos debería de serlo. El modelo económico que defiende la derecha y su tutora de extrema derecha, como condición inamovible, hacia el medio ambiente, hasta para una reforma más humana es el que tiene como base el crecimiento continuo e ilimitado. Solo el beneficio interesa, no importa el hambre o la miseria, aunque choque frontalmente con la propia naturaleza finita de nuestro planeta. El beneficio privado, su beneficio, pone en marcha la destrucción de esta casa común que es la Tierra.

No es que estas elecciones u otras puedan cambiar el mundo. Pero sí pueden hacerlo un poco más habitable y menos doloroso. En las elecciones de julio se confrontan dos visiones del mundo en el que vivimos: vivir con dignidad social con trabajo que contemple la vida con más esperanza que desesperanza es el debate que se presenta en las elecciones de julio.

Una visión que considera la necesidad de la acumulación de riqueza entre las élites, entre los más ricos, para que las migajas caigan a los que se encuentran debajo de la mesa. Y otra, que sabiendo que el sistema es el que es, de momento, intenta y quiere hacerlo más "llevadero".

En esta pugna por el voto, al igual que otras ocasiones, no aparece un código ético que sustente unos objetivos comunes y mínimos. Unos mínimos que el filósofo marxista Francisco Fernández Buey teorizó y reivindicó como "La política como ética de lo colectivo".

A raíz de unos cursos que impartió sobre el tema contaba, allá en el 2002, como un estudiante que se quería matricular, le dijo: "Porque si va a hablar de ética me matriculo, pero si va a hablar de política no me interesa". Muy significativa, en aquellos años. Me temo que después de veintiuno transcurridos, la cosa no ha variado.