Tiempo de despedidas

Si he tardado en escribir públicamente esta carta no ha sido por dejadez o falta de tiempo, sino por la necesidad de digerir y procesar lo ocurrido el pasado domingo en mi último concierto al frente de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres, rodeado de amigos, en el escenario y en el patio de butacas, sintiendo vuestro cariño y respeto, algo que no podré olvidar jamás.

Desde mi llegada a Mieres, allá por el 2008 para dirigir la banda de la Asociación Mierense de Amigos de la Música, mucho ha cambiado la cultura en Mieres y el mundo de la banda de música en particular.

A mi llegada me encontré con una banda con unos 20 músicos, poca motivación, y un concepto de banda muy distinto al que yo tenía en mente. El tipo de repertorio, los espacios escénicos y la idea de banda que se tenía, estaba anclada en el pasado. Recuerdo los primeros conciertos que dirigí en el Auditorio "Teodoro Cuesta" con 30 personas, era todo muy desalentador.

Con mucho trabajo, sobre todo de captación de músicos de diversas partes de Asturias, que han venido y vienen de forma altruista, a participar de ensayos y conciertos, y un progresivo aumento de la plantilla y nivel de la misma, fuimos empezando a cambiar los repertorios, con obras originales para banda, obras del siglo XXI, sin olvidar los clásicos pasodobles, bandas sonoras y zarzuelas, y empezamos a ofrecer más conciertos en la Casa de Cultura, sin dejar de lado nuestro compromiso con los barrios y otras localidades de nuestro concejo.

En este desarrollo conseguimos alcanzar los 60 componentes, con algunos profesionales, y muchos alumnos de los conservatorios de música (superior y profesional) de Asturias, lo que nos permitió ofrecer programas de un gran nivel, en lugares como el Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo o el Teatro Jovellanos de Gijón, a la vez que nos permitió empezar a ser invitados a otros lugares de Asturias y fuera de ella (Madrid, País Vasco…) cosa que no sucedía desde hacía tiempo.

En el año 2018 finaliza mi relación con la Asociación Mierense de Amigos de la Música para iniciar un nuevo proyecto musical revitalizante, el Ateneo Musical de Mieres, fundando una nueva banda sinfónica, con nueva directiva, con aire fresco, sin dinero, sin instalaciones, sin instrumentos, pero con un capital humano y musical impresionante que decidió cambiar el rumbo de lo que se venía haciendo, por un proyecto muy ilusionante, pero con un futuro muy incierto.

En este punto tengo que destacar la implicación personal de nuestro actual alcalde Aníbal Vázquez para que este proyecto saliera adelante, y por supuesto de Juan Ponte, concejal de Cultura, que marcará un antes y un después en la cultura mierense por su reforma del concepto cultural y festivo del municipio, y que puso todo lo humanamente posible al servicio de nuestra asociación, desde las instalaciones, el apoyo institucional y el compromiso de ayudar a desarrollar nuestros proyectos. Es por tanto que será siempre eterno el agradecimiento a ellos dos y al resto de concejales y concejalas de las diversas corporaciones municipales de estos años por su decidido apoyo a nuestro proyecto.

Desde 2018 hemos desarrollado una gran actividad, apoyados por una importante masa social, más de 200 socios y una gran asistencia a nuestros conciertos y actuaciones, incluso el Auditorio "Teodoro Cuesta" se ha quedado pequeño en muchas ocasiones, y a pesar de la pandemia hemos podido desarrollar parte de nuestros proyectos como nuestro concurso de composición para mujeres compositoras, nuestro festival de bandas, estrenos de decenas de obras, conciertos monográficos sobre Ennio Morricone o John Williams, espectáculos interdisciplinares con poesía, teatro, cantantes y otros artistas invitados, viajes y conciertos en otras comunidades autónomas (Cantabria, Castilla León, Murcia, Euskadi…).

Muchas cosas me han quedado por hacer, pero sin duda, otras y mucho mejores serán realizadas por el Ateneo en el futuro, al que le deseo los mayores éxitos.

Por último, me queda dar las gracias a tanta gente... empiezo por los cientos de músicos que he conocido y he tenido el placer de dirigir en Mieres, sin ellos todo el trabajo carece de sentido, por tanto gratitud eterna a todos y cada uno de ellos, de manera singular, y sirviendo de representación de todo el colectivo, a Nacho Fernández, quien ha estado conmigo todos estos años desde el primer ensayo, y al que le agradezco su dedicación, amor por la música y su compromiso y entrega, que va mucho más allá de lo musical, hacía el Ateneo y hacia mi persona.

A Pablo Álvarez, presidente del Ateneo, por haberme puesto en las manos la batuta de esta magnífica formación, y regalado la posibilidad de disfrutar de cada uno de los ensayos y actuaciones que he realizado, apoyando todos y cada uno de los proyectos que han surgido con una total determinación y confianza. A los miembros de la junta directiva, que realizan un trabajo velado, pero muy importante, para que todo esto vea la luz, concierto tras concierto.

A los medios de comunicación, especialmente a David Montañés de LA NUEVA ESPAÑA y Sara Rodríguez de Cope Mieres, que han estado siempre dispuestos a ayudarnos y difundir nuestro trabajo para que todos los mierenses supieran la labor que su Ateneo hace y comparte con todos ellos.

A amigos especiales de nuestro Ateneo como Alberto Cienfuegos "Míchel", que pone la voz y su carisma a nuestros conciertos, a José Ramón Viejo y José Ramón Silveira, que con sus objetivos, siempre a punto, son capaces de captar las esencias y momentos de cada actuación en sus magnificas fotografías. A nuestra diseñadora gráfica Patricia Elena Pascual, por hacer magia con sus diseños de carteles de nuestros eventos

A los socios del Ateneo y al público en general, que hacen con su presencia, que todo nuestro trabajo cobre sentido y tenga una razón de ser, por su cariño y calor humano, concierto tras concierto, y el cual pude sentir de una manera especial el pasado domingo.

Y quiero dejar para el final a la que para mí, es la persona más maravillosa y especial que he conocido en Mieres, mi apoyo en los momentos más duros (que los ha habido), con la que me río, me enfado, me quejo y me divierto, la persona que todo lo consigue, incansable e inaccesible al desaliento, mi querido amigo Chema Castillo, sin duda el corazón del Ateneo, desde lo más profundo de mi corazón, gracias amigo por hacerme mierense.

Ha sido un verdadero honor haber podido hacer música en esta bendita tierra, y no solo se va un músico, se va un mierense y un asturiano, no en el carnet, pero sí en lo más profundo de mi ser. Siempre llevaré a Mieres en mi corazón, gracias y por siempre "yo soy del Ateneo".