Contemplar al otro yo, transformar las pasiones en ritos solemnes que se van anudando alrededor de los cuerpos, enaltecer el acto amoroso hasta sus más recónditas consecuencias no es, precisamente, tarea fácil. De ahí que internarse en la experiencia transgresora del erotismo ponga a prueba la habilidad y el talento de los poetas que se atrevan con la tarea. Sobre todo, cuando se trata de encontrar la brújula más adecuada para iniciar la travesía.

Y es precisamente en esta elección en donde la poesía de Enrique Serrano, langreano del barrio Urquijo, aunque desde hace años residente en Madrid por cuestiones profesionales, alcanza su mayor mérito. Pues si el aleph es la letra inicial del alfabeto hebreo, los juegos han sido siempre la primera referencia que nos ha acompañado en nuestra infancia y también en la edad adulta. De ahí que tengamos que agradecer al autor de "El amador de juegos" su incursión en un territorio que no por conocido deja de ser arriesgado, y más cuando se trata de una apuesta poética, como en este caso.

No resulta extraño que la rigurosidad métrica, el equilibrio en el tono y el cumplimiento de las reglas del erotismo más exigente, hayan dado como resultado que este poemario estuviera a punto de alzarse con el Premio Cálamo de Poesía 2022 (solo un voto le faltó para conseguirlo) de la Sociedad Cultural Gesto de Gijón. Articulado a modo de diario, cada día está representado por un juego (diferenciados en tres apartados: de mesa, de cartas y de calle) en el que se refleja una relación amorosa-erótico- festiva (casi nada la salsa que acompaña al guiso) y en la cual, mientras "él" manifiesta sus sentimientos, "ella" aparece y desaparece según las circunstancias.

Valorar la obra de un poeta significa, sobre todo, acompañarlo a lo largo de sus viajes. En este caso ("Ítaca" nos recuerda que el viaje es más importante que la meta, y a buen seguro que a Enrique le quedan aún muchas islas que atravesar), ya teníamos referencia de sus anteriores expediciones por diversos puntos de nuestra geografía que, además, en algunos casos estuvieron acompañadas de éxitos, tales como primeros premios o finalistas. Por lo que se refiere a la poesía erótica, ya nos avisaba en su poemario ("Con todos los sentidos", también finalista del "Cálamo" 2020) de que el sexo es el brazo insurrecto de la concupiscencia, y que en el "Monopoly" –juego 4 de este nuevo poemario– se puede soñar con la gloria o con el sexo pero siempre con el mismo fragor de una batalla.

Enrique Serrano nos revela con exacto acierto que el erotismo es un conjuro literario que rinde pleitesía a los sentidos y a las más variadas formas de voluptuosidad. No hace falta más que internarse en sus poemas o juegos inocentes ¿o todo lo contrario?, para asomarnos en su tramo final a ese reino de libertad absoluta que aboca a la eternidad. Véanse, a modo de ejemplo, los últimos versos de "Dominó", juego 5: "Me ha llegado la calma como un silencio limpio/, con esa palidez que tienen los ahogados/ cuando el agua acaricia con manos de verdugo/. Ya no existen razones que puedan preocuparme/. Ni tan siquiera puertas que indiquen la salida".

El poemario ha sido publicado por Bajamar-Gijón (su editor, César García Santiago, más conocido como "Pascual", se ha convertido en una referencia fundamental dentro del sector de la poesía en Asturias) y se presentará dentro del espacio "Noche de Poesía", el próximo día 29 del presente a las 19:30 horas en el Centro de Creación Escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera. No se lo pierdan.