Sin salida

Una reciente encuesta revela que los españoles son los europeos que menos confianza tienen en su administración de justicia. Mal asunto. Porque si ninguno de los tres poderes fundamentales del Estado se mantiene más o menos libre de sospecha, apaga y vámonos.

Entre pitos y danzantes llevamos seis meses con la justicia semiparalizada. Arrancamos con los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, que una vez que lograron su aumento de sueldo fueron inmediatamente seguidos por jueces y fiscales. Y ahora, las demás escalas. Porque alguien del Gobierno no previó la posibilidad de que si beneficias a un grupito el resto reclame algo parecido. De este modo se ha conseguido mantener un conflicto sostenido a lo largo de un semestre. Y donde ya existía un atasco fenomenal, ahora el tapón es insondable. Pero no pasa nada, no es un problema que eche a la gente a la calle ni provoque algaradas. Los hay que se mueren de viejos esperando una sentencia, empresas que se ahogan por no poder cobrar las facturas impagadas, caseros resignados a no recibir ni un duro por el alquiler, pensiones sin pagar, embargos sin ejecutar y lo que se les ocurra, sin moverse, perdido en el agujero negro judicial, en un panorama de indiferencia general. Ah, y por supuesto, procuradores y abogados intentando soportar una caída de ingresos que le quitaría el sueño a cualquiera. Y encima poniendo cara de risa, como si aquí no pasara nada.

Es un hecho que al poder, al auténtico poder, nunca le interesó una justicia potente, ágil y eficaz. Ningún tramposo facilita la labor del que puede echarle el guante. Es algo que se advierte en cada norma que se aprueba, en cada reforma que se anuncia, siempre con una fachada muy lucida pero con un interior esquelético. El caso es que lo que ya funcionaba regular tirando a mal ahora está prácticamente parado. Nunca como ahora aquello de que "al juzgado sabes cómo entras pero no cómo sales". Eso si consigues entrar. O salir.