Oigan, no es broma, que llevo 24 años publicando en este rincón del periódico y es algo que sucede con cierta frecuencia: de repente, sin ton ni son, se me seca la tinta cerebral y no se me ocurre nada que escribir. Incluso llegan a desaparecer las ganas de hacerlo, algo que en mi caso tiene su gravedad pues ya comenté en varias ocasiones que utilizo este recuadro como terapia psicológica, el espacio en el que libero mis paranoias e idioteces, las tristezas y las alegrías. Y no hacerlo conlleva que mi salud mental se resienta.

Sé de escritores sumamente rutinarios, que se toman la tarea como el operario en la cadena de montaje. A otros les sale la inspiración a borbotones, de forma inconstante, por lo que han de estar bien atentos para aprovechar el momento. Yo soy de estos últimos, capaz un día de imaginar y redactar cinco columnas de una tacada y de quedar bloqueado por temporadas, sin ideas ni ganas, que es lo que más cuesta. Por momentos se me acumulan los temas para las columnas, como estrellas fugaces que a veces se borran de la mente como no estés al tanto para fijarlas en la memoria; pero en otras ocasiones algo se cierra dentro de la cocorota y me quedo a oscuras. Por eso hoy escribo esta chorrada, porque la única idea que me rondaba por la cabeza era que no se me ocurría nada que escribir. Y así, tirando de este hilo tan birrioso, a ver si logro completar las 340 palabras y, con suerte, desatascar la sesera. Porque ya llevo un par de semanas reseco y cada vez que sucede esto, en algún instante de la sequía me asalta la duda de si volverán las ideas y las ganas o si he llegado a mi límite. Y es que esto se hace por gusto, por el puro placer de escribir, sin más. No es una profesión ni hay intereses más allá. Y si pierdes ese gusto lo demás carece de sentido.