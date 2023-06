Miren que estamos avisados, pero como si nada. Sientes un leve mareíllo y lo primero que haces es buscar en internet las posibles causas. Y entonces, si no te desmayas, sales a comprar una pala para ir enterrándote solito. Y lo mismo sucede con el prospecto de ese medicamento que te acaban de recetar. Lo mejor es no leerlo, tragarte la pastilla sin pensar y que salga el sol por Antequera. Por algo ella es doctora en medicina y tú un ceporro de pronóstico reservado. Pues yo lo leí y gracias a mi magnífica capacidad de sugestión fui percibiendo uno por uno cada efecto secundario del amplio listado, desde los posibles hasta los rarísimos. Para cuando logré doblar el prospecto y devolverlo a su caja, de la que jamás debió salir, mi estado general ya era catastrófico. Ahora tengo visión caleidoscópica, flatulencia incontenible, hirsutismo en las plantas de los pies, mala leche, una balanitis espectacular (hala, a buscar qué es eso), el oído zumbón como si tuviera una subestación del Viesgo alojada entre el tímpano y el caracol, lengua viperina, chepa, idiotismo (que es posible que ya venga de antes), heces policromadas, lascivia, memoria de pez, risa tonta, baile de San Vito, golondrinos y me he vuelto zurdo. Ah, y antojo de comer cebolla que, sin duda, es lo más grave y desagradable.

Y eso me pasa por leer los prospectos. Siempre olvido lo aprensivo que soy y, toma, antes tenía sólo una cosita y ahora concentro los síntomas del repertorio de afecciones más chungas. Lo único bueno del asunto es que gracias a todo lo demás el tema del mareíllo ha dejado de preocuparme, como si no existiera. Pero quién es el guapo que llama ahora al centro de salud para pedir consulta. Cómo convenzo a mi doctora de que me he convertido en el paradigma del efecto no deseado, que soy un ensayo clínico elevado a la máxima potencia. Qué vergüenza. De momento, me tomaré la siguiente pastilla sin leer el prospecto y a ver qué pasa.