La belleza del ruralismo

En un periplo de acercamiento al mundo rural y siguiendo la Transcantábrica interior por el Nalón alto hacia el indómito y abandonado puerto de Tarna en avance hacia el vecino Valdeón, el ambiente popular y animoso de sus pueblos era todo un reclamo turístico. En ese tramo de peripecias, paisaje cercano, un río que pide a gritos su liberación de ayuda, molinos sin agua y unos embalses bien surtidos de líquido elemento –pronto piraguas para uso lúdico– el viajero observa rincones de base rural y cierta contradicción en un futuro cercano para ganar la modernidad y no sumirse en esa España vacía o vaciada que tanto mencionan los medios de comunicación. El entorno verde y abrupto de estos enclaves bañados por el joven Nalón se afana en encontrar el desarrollo medioambiental apetecible y no resignarse a ser un mero espectador de lo que puedan ofrecer los poderes públicos. El cauce fluvial es un bien fundamental de vida y acción y no puede ser tratado con desdén.

La naturaleza pródiga de este territorio de realengo y camino santiaguero con sus montañas bien alineadas, sus bosques de película y ese patrimonio etnográfico, necesita una decidida salida y ordenación para conformar un turismo de altura y forjar una economía que mantenga la esperanza de vida con fijación de población y ejemplo de emprendedores. Hay materia prima suficiente para llevar a efecto acciones de envergadura, hostelería y agroalimentación especialmente, y crear un paisaje singular basado en la sentida naturaleza y dotar al terreno de compromiso empresarial adecuado y bien armonizado con este hábitat. Aquí lo rural en su intenso sentido manda sobre todos los elementos que rodean estos enclaves y es factor primordial para alcanzar el progreso vital que demandan los habitantes de estos espacios naturales con ciertas carencias con respecto al universo urbanita. Los pueblos piden mejoras y que sean escuchados en los foros de decisiones para salir de su ostracismo y ser partícipes de un avance urgente. El ejemplo del Alto Nalón es referencia para toda Asturias. La belleza innata del ruralismo busca ejemplarizar que en estos núcleos poblacionales de limitados servicios, la vida tiene mucho sentido y para dignificar la existencia de los exiguos lugareños son fundamentales nuevas infraestructuras y tecnologías de presente. Modernidad con mayúsculas, creer en el medio vivencial y lograr un desarrollo equilibrado basado en la sostenibilidad ambiental, son las premisas que los expertos apuntan. Lo dice con frecuencia la activista rural Azucena Rivas desde su Valdés de nacencia y pasión. Y tiene toda la razón. Lo rural está ganando espacio y no podemos olvidar que sin los pueblos, el campo y la naturaleza somos seres perdidos en ese limbo de tristeza e incomprensión.