Pin "El Rucu", pionero del sonido beat

El pop y el rock tienen un punto de injustica en tanto que los cantantes y principales guitarristas de las bandas y conjuntos que pueblan su orbe son los que gozan de mayor fama y popularidad. Los denominados "frontman" copan, es verdad que no exclusivamente, portadas, entrevistas y el favor mayoritario del público. Por su parte componentes trascendentales de estas formaciones, y sin cuyo concurso las mismas nunca llegarían a "buen puerto" en materia sonora, pasan totalmente -o al menos más- desapercibidos. No siempre sucede así, pero la realidad es que su nivel de éxito entre el respetable suele ser menor.

Hablamos claro está de los músicos encargados de imprimir la base rítmica -aunque también los encontramos en las secciones de viento- a los artefactos pop dirigidos a las listas de éxito. Pianistas, bajistas y bateristas dispuestos en un segundo plano escénico y musical no son valorados –salvo por críticos y aficionados más avezados– en su justa medida. Al final no nos engañemos, su contribución no sólo es trascendental para el acabado final de la grabación -también para los directos- sino que su ausencia -o defectuosa presencia- puede acabar provocando una merma estilística considerable.

José Luis Menéndez, más conocido como Pin "El Rucu" en la efervescente y prolija escena de la música pop y rock asturiana de la década de los sesenta del pasado siglo, es un buen ejemplo de cuánto hemos señalado anteriormente. Se inició en la música popular –con querencia por los nuevos sonidos pop y latinos– en el contexto de uno de los capítulos más trascendentales del siglo XX: la irrupción del sonido beat inglés y la consiguiente "invasión británica" que en tierras norteamericanas capitanearon, entre otros, "The Beatles" y "The Rolling Stones". Émulos de las bandas españolas como "Brincos", "Pekenikes" o el "Dúo Dinámico", que a su vez imitaban los modelos ingleses, los grupos asturianos pusieron su pica en el Flandes de la música regional en un momento histórico no tan boyante -ni política ni económicamente- a priori para estos menesteres.

En el caso de Pín "El Rucu", solvente percusionista y batería, comenzó a adentrase en este mundillo musical en la denominada década prodigiosa con los "Jonny Rock" de Lada, su localidad de nacimiento, y después desplegó su buen hacer en un excelente elenco de grupos como "Modi Balance" (Tiuya), "Los Tharisman" (La Felguera), "Los Stuka" (La Felguera), "Los Zafiros Negros" (Tudela Veguín) donde llegó a compartir escenario con el eximio Tino Casal (1950-1991), "Los Escipiones" (L´Entregu) y la Orquesta "Gran Canaria" (Carbayín). Los consabidos imperativos familiares y laborales acabarían por apartarle definitivamente de los escenarios.

Sendas tarjetas postales enviadas a Pin en 1966 por dos de los componentes de "Los Archiduques" –Titi el batería y su cantante, el malogrado Tino Casal– dan muestra de la solvencia técnica de Pin "El Rucu", ya que en ambas lamentan que no haya podido incorporarse con ellos en la gira que estaban realizando por España. Da igual, para la posteridad queda el poster de "Los Zafiros Negros" con Tino Casal y donde Pin posa junto al resto de componentes. Sin duda uno de los posters más reproducidos en todo el mundo de un grupo asturiano de estos años. No exageramos, pueden comprobarlo si acceden a la caja integral de la discografía completa del cantante de Tudela Veguín que editó Lemuria music en 2019 –preciado objeto de deseo de los coleccionistas a lo largo y ancho del planeta– donde se reproduce el mismo.

El destino –difuso término que encubre y engloba otras realidades más complejas– quiso que el hijo menor de Pin "El Rucu", Iván Menéndez Loredo, se incorporase como guitarrista, compositor y ocasional cantante en una de las postreras etapas de los legendarios "Stukas", llegando a grabar un par de discos con ellos. En la actualidad es el poseedor legal de la marca y ha sacado en los últimos años dos resolutivos sencillos de pop-rock con regusto sixtie. Ya saben: la cabra tira al monte.

El adanismo no es sólo terreno abonado para la política sino que también impera en el mundo de las artes, en el caso de la música a veces de manera acusada. El desprecio por el pasado –a estas alturas sorprendente pero real signo de nuestro tiempo–no sólo es injusto, sino que relega al olvido a quienes con su interés por ritmos diferentes apostaron por dar nuevos bríos a la música popular en Asturies. Y todo ello cuando términos como pop o rock, si bien ya eran bastante conocidos, ni de lejos gozaban del predicamento comercial que en posteriores décadas alcanzarían.

Pin "El Rucu" fue uno de esos intrépidos que desde el distrito langreano de Lada, junto a otra pléyade de músicos de esta localidad y del resto de la región, y a través del sonido beat y las fusiones latinas –en su caso en la base rítmica– conformaron la banda sonora de una generación que se resistía a su involución. Lo mejor de todo es que lograron salvar tal escollo. Cuantos amamos la música popular, y el pop y el rock en particular, estamos en deuda con ellos.