Menos mal que aún quedan unas gotas de sensatez en este disparatado mundo y alguien decidió acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque es evidente que la humana está en proceso de desintegración. Ya saben que los estudios más recientes ponen de manifiesto que la inteligencia humana ha tocado techo y actualmente está en retroceso. O sea, que, en términos generales, nuestros hijos son más tontos que nosotros, que también somos más tontos que nuestros padres.

Los alarmistas, que cada vez son más, ya advierten de los peligros que nos acechan con esto de la inteligencia artificial, cuando, según lo veo yo, el hombre, con su inteligencia natural, es el verdadero peligro. Y un vistazo rápido al estado del mundo creo que es prueba suficiente.

Luego si alguien consigue que un trasto lleno de cables y numeritos piense por nosotros, merece una oportunidad. Porque si la humanidad se dirige a paso ligero hacia la idiotez, que al menos una máquina conserve el sano juicio que nos ha abandonado.

Reconozco que aún no me puse a entender de qué va todo esto de la inteligencia artificial, pero así, a priori, con solo prestar cinco minutos de atención a la campaña electoral, me queda claro que necesitamos ayuda. Y si el cerebro humano está chuchurrío, pues que razone un aparato, que no lo hará peor.

Acabo de bajarme de un coche que alerta de que no te olvides de los pasajeros del asiento trasero. Porque nos hemos vuelto así de bobos y dejamos a los niños abandonados a su suerte dentro del vehículo mientras nos vamos a trabajar. Por descuido, desmemoria o lo que sea, pero la máquina ha de lanzar el aviso. Y recuerden que hubo que advertir de la peligrosidad de secar a las mascotas en el microondas. Porque algún gato consumió las siete vidas del tirón dando vueltas dentro del electrodoméstico. Porque la cabeza no nos da para más. En consecuencia, que algo, lo que sea, piense por nosotros, puede ser lo más recomendable. Por nuestro bien.