Nunca se habían ido

En las películas de ciencia ficción la narrativa se sitúa en unas coordenadas espacio temporales bien distintas de nuestra realidad. De modo que en ocasiones algunas personas, sobre todo quienes se han empapado sobradamente del género, acuden a las mismas para rechazar argumentos con los que no están de acuerdo por considerarlos desmesurados, impropios del momento y, hasta en algunas ocasiones, fruto de teorías conspirativas.

Mas, como es sabido, no hay dicha (o mentira en este caso) que dure cien años, de modo que de cuando en cuando, y aunque la travesía sea larga, la ciencia ficción se ve obligada a ceder su puesto a un relato que nos hace chocar abruptamente contra la realidad.

Estas consideraciones me vinieron a la memoria hace unos días cuando leí que en Albacete los cuatro concejales del partido de Vox se habían quedado sentados durante el minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. En todo caso, nada nuevo, pues baste recordar las palabras de la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Oviedo asegurando que su grupo no participará en actos de este tipo mientras se utilice el concepto ideológico de "violencia de género". O el aún más intrépido vuelo semántico, en esta ocasión del PP y Vox de Talavera, cambiando el término violencia "machista" por "insana", cuando de todos es conocido –estadísticas cantan– que casi todas las víctimas mortales a manos de su pareja o expareja son mujeres (véanse, entre otros, informes del Consejo General del Poder Judicial).

De modo que me resultó sencillo retroceder a tiempos anteriores en que algunas personas decíamos que la ultra derecha, o el fascismo (de poco sirven los disfraces si el baile de Carnaval es el mismo), no se habían ido, y que muchos de sus componentes estaban agazapados en el interior de la derecha a la espera de que cambiara el aire de la historia.

En aquellas ocasiones era frecuente que se nos respondiera con frases elusivas, más o menos bien intencionadas: "Siempre estáis igual"; "Vuestro discurso es catastrofista" y, sobre todo: "Pero si son cuatro pelagatos, ya no queda nadie de la extrema derecha en este país…" y frases parecidas. O sea, que quienes hacíamos esas aseveraciones no nos habíamos dado cuenta de que vivíamos aún en un mundo imaginario.

De entre los comentarios que he escuchado hasta el momento respecto a esta próxima cita electoral, me quedo con una frase de Gabriel Rufián ante el veneno de la abstención: "Nos jugamos derechos humanos". Palabras muy adecuadas al momento que estamos viviendo, sobre todo si se tiene en cuenta que en el programa de Vox (al que el Partido Popular no duda en servir de apoyo en muchas ocasiones, sin que tengamos necesidad de arrugar mucho la frente para comprobarlo) hay medidas tales como "La deportación de los inmigrantes ilegales" que, no olvidemos, llegan aquí a causa de problemas sociales en sus países: conflictos armados, persecuciones políticas… pero que, además, en su mayoría acceden por vías regulares, con visados válidos, y que solo acaban siendo irregulares al no ser renovados.

Lo dijo hace unos días Pedro Almodóvar: "El próximo 23 de julio no estamos votando al partido que nos va a gobernar, estamos votando la calidad de nuestra democracia". Por ello, confío en que la racionalidad, la ilustración, en definitiva, la decencia, impongan su tono en estas elecciones. De lo contrario puede suceder que quienes abogan ahora en su programa por la creación de un Ministerio de Familia, hagan su viaje particular y creen también otro Ministerio del Tiempo donde, al igual que en el período franquista, se protejan y resalten los valores familiares, tradicionales y religiosos (el Estado y la Iglesia católica compartían el mismo fin: controlar la estructura familiar y, por ende, el escenario social en que se desarrollaba la obra).

Y ya que al tiempo nos estamos refiriendo, es conveniente recordar que no hay mejor reloj que el que nunca gira las manecillas hacia atrás.