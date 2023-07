Marcolina Argüelles Iglesias, en la despedida de una heroína cotidiana

Marcolina Argüelles Iglesias (La Torre de Abajo, Ciaño, 1933) falleció el pasado sábado a los 89 años de edad. Es posible que a bote pronto el lector no sepa de quién se trata porque Marcolina nunca fue suya, siempre fue de alguien. Hija de Eliseo (y Sara), prima de Gerardo Iglesias y, sobre todo, esposa de Vicente Gutiérrez Solís, reconocido militante comunista y del movimiento vecinal langreano y asturiano. Representa un ejemplo consumado del tipo de mujer cuya vida estuvo consagrada a ser el reverso de hombres cuya contribución a la lucha por ideales emancipadores es innegable, pero de cuya "retaguardia" (el soporte indispensable, sin el cual nada hubiera sido posible, de mujeres abnegadas que lo sacrificaban todo) era invisible porque nunca fijábamos nuestra vista en ellas.

La vida y la democracia han sido muy injustas con los luchadores antifranquistas, relegados a un segundo plano, cuando no olvidados, a la hora de valorar sus sacrificios y contribución al fin de la dictadura y la conquista de las libertades democráticas. Pero lo han sido mucho más con sus principales apoyos: sus familias y, en especial, sus mujeres, doblemente olvidadas por la sociedad y por sus compañeros, a pesar de haber sido un pilar fundamental para el antifranquismo en general y, en el caso que nos ocupa, para el PCE y CCOO en particular. Afortunadamente eso ha ido cambiando: la perspectiva de género que nos ha impuesto el movimiento feminista nos ha hecho ver aspectos de la realidad ante los que permanecíamos ciegos. El propio Vicente Gutiérrez Solís, una figura pública que ha recibido menos reconocimientos de los que hubiera merecido, pero no ha estado ayuno de ellos, lo reconocía con insistencia e incluso, en los últimos años, con obsesión, a medida que la salud y el ánimo de Marcolina iban decayendo. Las mujeres como Marcolina asumieron la responsabilidad de criar hijos en práctica soledad y con enormes penurias económicas. No es que la sociedad de su juventud se caracterizase por la abundancia y la igualdad, pero ser la mujer de un militante comunista suponía tener un marido ausente, entregado a la causa, muchas veces detenido, encarcelado, despedido, deportado o exiliado. Por si esto fuera poco, el cuidado de padres y suegros también recaía en exclusividad en las espaldas femeninas. Asimismo, tuvieron asumir tareas militantes asociadas a su bajo perfil: enlazar con los fugaos o los clandestinos, darles comida, cobijo o lavarles la ropa, esconder, transportar o distribuir propaganda, etc. Y a todo ello había que sobreponerse con tesón, practicando una heroicidad cotidiana poco conocida y menos reconocida.

Marcolina Argüelles vivió bajo estas circunstancias toda su vida. Primero fue hija de fugao, asesinado en 1938, y luego, esposa de uno de los militantes comunistas más destacados de las Cuencas, que no es decir poco. Tan destacado que empleó más de sesenta años de su vida a la militancia política mientras su esposa cuidaba del hogar, hijo, padres y suegros al tiempo que vivía en un permanente sobresalto, con la incertidumbre de qué nuevos precios les iba a imponer la saña represiva de la dictadura o qué sinsabores aguardaban a cambio de toda la entrega y el sacrificio personal.

Afortunadamente, el olvido de su titánica labor no ha sido la recompensa de Marcolina. Vicente siempre tuvo claros los costes y peajes de la militancia y nunca escondió el agradecimiento y la admiración que sentía por su mujer. Hace algunos años consideró que cuidar a su esposa, delicada ya de salud, debía ser su principal labor y para ello abandonó toda actividad pública y hace tres, cuando se escribió su biografía, exigió que esta no debía ser planteada como propia sino conjunta con su mujer, como dos historias entrelazadas hasta volverse indisociables. Discreta hasta la exageración, cuando, en nuestra faceta de historiadores, tratamos de recoger su testimonio en una historia de vida, no fue posible convencerla. Tan sólo, casi veinte años después, logramos en parte vencer su resistencia gracias precisamente a la biografía de su compañero de vida. Para entonces nos encontramos a una mujer obsesionada con la memoria de su padre, a quien apenas había llegado a conocer y cuyo cuerpo no pudieron encontrar porque, tras haber sido exhibido públicamente en Langreo, el cadáver fue hecho desaparecer por sus verdugos privando a la familia incluso del derecho a enterrar a sus muertos. Un rotundo desmentido para aquellos que, carentes de toda empatía y de la menor conciencia democrática o simplemente de sensibilidad humanitaria, rechazan las peticiones de verdad, justicia y reparación y desprecian los planteamientos de memoria democrática porque, dicen, supone revanchismo o reabre heridas ya cerradas. La herida de Marcolina, lejos de haber cicatrizado, se abría más a medida que percibía que se acercaba el final de su vida.

Comunista y republicana siempre en la sombra. Vicente sabe muy bien que si él pudo ser lo que fue y el PCE pudo hacer lo que hizo fue, entre otras cosas, por el papel que desempeñaron mujeres como Marcolina Argüelles. Nosotros, como historiadores, también somos conscientes y por eso queremos emplear estas líneas en recordarla como una forma testimonial de rendir tributo y reconocer nuestra deuda, que es la deuda de todos. Por ser quien era, pero también por su innegable contribución a la conquista de las libertades democráticas, que si nunca están exentas de amenaza hoy corren mayor peligro si cabe. Las "mujeres de" no suelen tener este reconocimiento, pero nosotros somos conscientes de su papel. Y como somos conscientes tenemos el deber de contarlo.