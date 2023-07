Un debate en blanco y negro

Los cara a cara televisivos protagonizados por políticos casi siempre son un arma de doble filo. Un juicio improcedente, un gesto inoportuno, un titubeo repetido que denote inseguridad y nerviosismo o un error de bulto pueden ser letales para cualquier candidato que se presente ante una audiencia millonaria. Por el contrario, aparecer persuasivo y firme casi siempre es una garantía de éxito.

Según los especialistas en la materia, en septiembre de 1960, Kennedy le habría ganado un polémico debate a Nixon porque éste se había mostrado inseguro, sudoroso, poco convincente ante las cámaras de televisión. Se aseguró después que aquel famoso debate (hoy se diría histórico) había cambiado el sentido de la política para siempre. Kennedy se había adaptado mejor al lenguaje y los códigos de la televisión: esa fue la razón de su éxito.

Sin embargo, para los que siguieron el debate por la radio, Nixon había exhibido un nivel político y técnico superior, pero Kennedy ganó las elecciones presidenciales dos meses después. Uno de los rasgos de aquel debate televisivo celebrado hace 63 es que estuvo minuciosamente estructurado: sin apenas interrupciones entre los protagonistas, incluso, en debates posteriores, el público pudo hacer preguntas a los candidatos.

Una fórmula televisiva que difiere bastante de la que se aplicó en el reciente cara a cara protagonizado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, dos de los candidatos a la Presidencia de Gobierno. El debate había despertado una expectación desmesurada, hasta el punto de que se llegó a decir que el éxito de uno de los candidatos podría ser determinante en el resultado de las elecciones legislativas del 23 de julio.

Sin embargo, fue un debate bronco y confuso, plagado de interrupciones intempestivas, imprecisiones, mentiras o medias verdades, acusaciones gratuitas, referencias punitivas y accesorias: más bien parecía un combate partidista que un verdadero debate electoral.

Empezó el candidato Feijóo aplicando la técnica del llamado Gish gallop (galope de Gish o ametralladora de falacias), que consiste en abrumar con el mayor número de argumentos en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta su veracidad o falsedad. Se trata de que el oponente no sea capaz de refutarlos cuando le llegue su turno, poniendo en duda su capacidad de debate ante un público que no está familiarizado con este tipo de métodos, especialmente si no existe una verificación independiente de los hechos. Y en este caso, Sánchez no pudo o no supo romper con la abrumadora dinámica del debate y exponer claramente sus argumentos: esa fue precisamente su gran debilidad.

Esto no suele ocurrir en debates mejor estructurados y moderados en los que el oponente pueda refutar con tiempo los argumentos y en los que existan mecanismos capaces de señalar de inmediato las mentiras, inexactitudes y otro tipo de artimañas utilizadas por alguno de los candidatos.

Por cierto, TVE organizó un segundo debate electoral en el que participaron los siete portavoces de los principales grupos parlamentarios (PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNV, y EH Bildu). Pues bien, nada tuvo que ver con el protagonizado por los dos candidatos presidenciales. El de TVE fue un debate más fluido, respetuoso, con aportaciones y réplicas muy interesantes. Con un sentido mucho más electoral. A ver si cunde el ejemplo.

En suma, volviendo al cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Fejóo (y al margen de quien haya sido el ganador o el perdedor), ahora sólo queda el momento de los electores. Esa será la batalla definitiva.