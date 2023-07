Le gustaban las prendas con muchos bolsillos, en especial las chaquetas. Y es que no salía a la calle sin su agenda, un par de bolígrafos, varios pastilleros "por lo que pueda pasar", la cartera, las llaves de casa y el coche, unas gafas de repuesto y los suplementos para el sol, pañuelos, una pequeña linterna, un receptor de radio y en los últimos años, un teléfono móvil que no sabía utilizar. Lo simpático venía cuando se ponía a buscar algo que llevaba consigo, el movimiento sincrónico de las manos pasando de bolsillo en bolsillo y que en casa denominamos La Macarena. Porque comenzaba por el pecho, pasaba a los costados y acababa en el trasero para a continuación hacer el camino inverso. Y se palpaba aquí y allá hasta que el objeto buscado aparecía, que nunca era al primer intento.

Esta mañana, frente al edificio de mi despacho, me descubrí actuando igual que mi padre, bailando La Macarena con los bolsillos de mi ropa. Las llaves, el móvil, las tarjetas... Sentía que algo se me olvidaba e intentaba descubrirlo al ritmo de Los del Río. Igual que él. Lo que se hereda no se compra, y observando mi reflejo en los vidrios del portal no pude reprimir una carcajada que alertó a la señora de la limpieza. "Qué bien lo pasas" –exclamó. "Y si supieras por qué" –respondí para mis adentros.

Ayer Cris me preguntó el motivo de que llevemos siempre tanta ropa en el coche, desde una manta y un par de chubasqueros hasta unas sandalias cangrejeras y un bañador. "Por lo que pueda pasar" – contesté espontáneamente. Lo mismo que habría respondido él. Sus mismas palabras.

Cada vez que le llevaba en coche, al poco de acomodarse en el asiento del acompañante iniciaba la coreografía, moviendo las manos de bolsillo en bolsillo y registrando su precioso maletín de viaje, abriendo y cerrando cremalleras. Y cuando le preguntaba qué buscaba, qué se le había olvidado, la respuesta más habitual era: "Pues no lo sé, pero lo busco".