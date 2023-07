Tiempos de sequía

Mientras me dirigía al bar en donde acostumbran a reunirse los tertulianos a los que me refiero en alguna ocasión en esta misma columna, pensaba que sería fácil acertar con el tema que íbamos a debatir. Faltaban unos pocos días para las elecciones y nada más lógico que convertirnos en augures por unas horas. A sabiendas, claro, de que ya desde la Antigua Roma el vuelo y el canto de las aves (las encuestas de ahora), además de otros signos al uso, a veces equivocaron sus diagnósticos.

Confieso que mi interés iba creciendo a medida que me acercaba al bar. Pues no en balde, en mi opinión, estas elecciones son de las más importantes a las que nos hayamos enfrentado, de lo que da fe, entre otras tonalidades, el novedoso guión, en donde se mezclan recetas progresistas (un eufemismo cada vez más usado para erradicar el término izquierdas), píldoras conservadoras con distintos envoltorios y, sobre todo, la representación de vetustos y caducos escenarios.

Sin embargo, cuando llegué, el debate había tomado otro rumbo distinto. No se trataba de si sería posible que uno y otro bando pudieran alcanzar la mayoría absoluta, o de cuáles podrían ser los pactos posteriores, entre otros puntos del libreto. Tal parecía que la disputa sobre los colores ideológicos había pasado a un segundo plano (o ni siquiera si había formado parte del menú desde el principio), pues los tres tertulianos se habían puesto de acuerdo para desmenuzar con todo detalle la importancia del cambio climático (uno de ellos apostilló que, de entre todos los peligros sobre los que alertaban algunos candidatos, el del calentamiento global le parecía el más importante).

Dado que todos estaban de acuerdo en el tema, pedí mi primer descafeinado y me senté a la mesa dispuesto a escuchar con todo interés a mis compañeros (no en balde, pensé, a mí también me parece de capital importancia atajar las peligrosas consecuencias de este cambio irreversible).

Y de esa irreversibilidad estaba hablando, precisamente, uno de los tertulianos, que demostró haberse empapado de un informe de la ONU (el más completo hasta la fecha, puntualizó), en el que diversos expertos en la materia aseguraban que sus efectos cambiarán el mundo en las próximas décadas.

Otro de los presentes se dedicó a desmenuzar las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, que cubren la tierra y atrapan el calor del sol, y que, a su entender, podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco tiempo.

A partir de ahí se produjo un amplio y largo intercambio de reflexiones acerca de la pérdida de recursos hídricos: disminución de los caudales de los ríos, o sobre la reducción de la disponibilidad del agua dulce debido a las sequías; así como de la extinción de especies o el encarecimiento de los alimentos, entre otros problemas sobrevenidos, sin que faltaran los graves riesgos que afectarán a la salud humana. (Se prevé que entre 2030 y 2050 causará unas 250 000 muertes adicionales debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea o el estrés calórico, entre otros).

Cuando la tertulia dio por finalizado el orden del día, y se fueron marchando, yo me quedé a leer (mejor "estudiar", como dice siempre Jovi, la dueña del bar) el ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA. Y para mi agradable sorpresa, me encontré con un artículo de opinión, firmado por Darío Díaz Álvarez, a quien desde aquí envío mi sincera felicitación, con el título de "En defensa del sindicalismo", en donde se subraya la importancia del movimiento obrero que, pese al daño causado por algunos desalmados (no es conveniente nunca confundir la parte con el todo), ha sido un actor histórico en España.

Atinado en su exposición, conveniente en estos tiempos convulsos, y más cuando sequías de todo tipo amenazan nuestro país.