El río de nuestras vidas

El río, esa corriente de agua que fluye sin cesar, ha formado parte de mi vida desde niño. Es ese Nalón inconformista, rebelde en momentos invernales y cauto y cristalino en la canícula. Y todos mis congéneres de afecto, cercanía y proximidad han sido cómplices con las aguas frescas y luminosas del Melsos romano que nace en el hontanar de la Fuente Nalona y desciende pletórico y cantarín vertebrando el centro de Asturias hasta San Esteban de Bocamar en el Cantábrico de bravura y esfuerzo.

Hablar del río Nalón es referirse a la Chalana en su época esplendorosa cuando no existían los actuales embalses, un cauce fluvial lineal y presuroso apoyado en sus tributarios de la zona alta, casina y coyana, que le aportaban, esencia, paisaje y recorrido entre rumores de cantos rodados y bosque de ribera. Eran momentos de exceso de truchas, baños eternos en el pozo natural bajo el emblemático puente y chapuzones acrobáticos en los entornos de la Cuaña. Verano azul y verde por antonomasia, gentes venidas de toda la región a soltar amarras en todo un balneario acuático y bien definido, juegos amistosos en las praderías colindantes y meriendas nostálgicas entre manteles a cuadros, tortilla de patata y carne empanada junto a otras viandas de sabor y buenas sensaciones.

Era en ese tiempo de verano un plano secuencia bien vivido por todos mis coetáneos y que actualmente lo rememoran con nítido recordatorio. La vida, sin duda, se nutre de momentos y experiencias bien ejecutadas y que nos conforman como seres animados y bien pensantes. Y aquel río de leyenda y de historias amenas es hoy toda una remembranza lejana pero fijada en la mente y en la retina como una auténtica pasión fluvial y cargada de fiesta y evocaciones.

El Nalón, el río de la vida para mí, como lo es el Curueño para Julio Llamazares, el Esva para José Manuel Alba y Azucena Rivas o el Jarama para Ferlosio… Aguas con bálsamo espiritual que huelen a frescura floral y estación estival y reflejan un sentir clorofílico que da esperanza y terapia corporal. Ayer más que hoy. Pero la corriente acuática sigue su curso y el verano sigue repartiendo ánimo y suerte en cualquier remanso para el baño refrescante. Hay mucha memoranda en estas palabras de Postal de Verano pero es que en aquellos años adolescentes el Nalón joven suponía todo un divertimento para el ocio de los chavales que disfrutábamos con fruición de unas jornadas sin horas chapoteando en las idóneas balsas que se formaban tanto en El Condao como en la Chalana o la explanada de la Cuaña. Cuánta añoranza de tiempos traseros aunque sólo fuera por vivir a tope un verano azul y verde. Me da mucha lástima que esos contornos de agua y vida no se hayan convertido en un parque fluvial en toda regla. Mucha palabrería y ninguna acción. Ahora parece ser que tras décadas de abandono real de unos espacios para la felicidad y el asueto popular las aguas vuelven a su cauce.

El verano sin el río Nalón de compañero de fatigas no es temporada estival. Sólo queda vivir de recuerdos y disfrutar en las tertulias amistosas de un futurible. Algo que pudo ser y no fue. De todas formas el Nalón conforma identidad y crea imagen de promoción. Los tiempos cambian y las ilusiones se desvanecen, pero la historia está ahí y hay que contar con ella para que las nuevas generaciones sepan que existió un lugar emblemático donde el agua era un bálsamo, los chapuzones un sentimiento, la amistad un recurso y la jira festiva toda una romería asturiana. Me puede la nostalgia con ese sahumerio de trasfondo.