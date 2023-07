La derecha como coartada

Las circunstancias del bipartidismo turnista que estamos viviendo desde hace muchos años en España me hacen pensar que resulta muy difícil distinguir entre izquierda y derecha, llegando a la conclusión personal de que los gobiernos se dividen más bien entre los eficaces y los incapaces, recordando a mi admirado Pérez Galdós cuando dejó escrito en sus Episodios Nacionales que, "Los políticos" se habían constituido en una "casta" dividida, hipócritamente, en "dos bandos" tan "dinásticos" como "estériles", que se limitaban a pastar del presupuesto y otros recursos de la administración pública. No habían creado una nación, no habían fomentado la agricultura en las "estepas castellanas y extremeñas", ni remediado "el malestar de las clases proletarias". El dinero público lo consumía el gasto militar y las "pompas regias", no el fomento de la educación, la industria, la sanidad y el comercio. Lo peor era que aquellos políticos habían puesto "la enseñanza, la riqueza, el poder civil, y hasta la independencia nacional" en manos del Vaticano y la Iglesia española, no haciendo más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y frente a todo ello, solo cabía promover una "revolución". "Pero, si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria de nuevo cuño ni en los antediluvianos", escribia.

Por eso, la artimaña de ciertos partidos para proclamarse de izquierda, sin serlo, a la vez que lanzando el bulo de la pervivencia de una derecha imaginaria, como conjunto de todos los males y perversiones posibles, para construir un espantapájaros con el único objetivo de seguir usando el arma del miedo contra la gente. Diferencias por otra parte que resultan muy difíciles de admitir perteneciendo, como pertenecemos, a la UE y OTAN, como se cansan de recordarnos a cada momento, para seguir imponiendo las políticas del capitalismo neoliberal. El caso más representativo lo constituye el partido del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un narcisista que, considerándose un ser superior, arrogante y vanidoso desprecia a los demás, basando toda su estrategia en un radical pero nominal enfrentamiento ideológico entre derechas e izquierdas, cuando, lo que realmente se encuentra el monclovita, sumergido en sus fantasías, no son más que otros molinos de viento imaginarios: "¿Ves allí, amigo Sancho, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra?", preguntaba Don Quijote. "¿Qué gigantes?", le decía Sancho. "Aquellos que allí ves –respondió su amo–, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas". "Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino…" Hace bastantes años escuché decir a otro prohombre de aquel PSOE secuestrado en Suresnes por la CIA, allá por 1974, que "socialismo es lo que hacen los socialistas". Afirmación de lo más delirante, pero al mismo tiempo de lo más inmovilista. Es decir, no cabía crítica alguna frente a la política económica que se estaba aplicando; ya que la realizaban los socialistas y, por tanto, era socialismo. No había más que hablar. Recorriendo todo un periplo de hechos en lucha por alcanzar la poltrona, recuerdo cuando Pedro Sánchez firmó con Ciudadanos el pacto de Gobierno con toda una ridícula parafernalia de presentación, tanto más cuanto que no poseían el número de diputados suficientes, aunque Sánchez confiaba en que Podemos no sería capaz de votar con el PP en contra de su investidura, pero, una vez más, se equivocó, teniendo que forzar unas nuevas elecciones, con el resultado de 120 diputados, tres menos que apenas siete meses atrás; el PP lograba remontar 23 escaños, llegando a los 89; Vox sumaba 28 escaños y alcanzaba la cifra de 52; Ciudadanos perdía 47 escaños y se quedaba con 10. Y Podemos perdía 7 escaños, quedándose en 26. Con la moción de censura a Rajoy, Sánchez conseguía, gracias a los "oficios" de Podemos, lo que desde el principio venía buscando, aun cuando solo tenía ochenta y cinco diputados: llegar a ser presidente del gobierno, aunque teniendo que constituir la alianza Frankenstein, recurriendo a la separación entre izquierdas y derechas, para definirse como un "Gobierno de coalición progresista". Durante los cinco años en la Moncloa, se ha venido justificado todo tipo de hechos repudiables por el mero hecho de que eran acciones de la izquierda dirigidas contra la derecha, cuando ambas formaciones PP-SOE practican las mismas políticas del neoliberalismo, pero llamando, eso sí, izquierda a lo que hace el sanchismo y sus socios de investidura, y derecha a todo lo que se le opone, hasta el extremo de que, después de la debacle electoral del 28M se planteó esta huida hacia adelante que fue el 23-J, en el que la sociedad española tenía que elegir entre lo que denomina "gobierno de progreso" y lo que tilda de "la reacción", ignorando, o tratando de ignorar, que está dejando de funcionar el miedo a la derecha, algo que aunque fuese cada vez más minoritariamente, debería hacer pensar a la izquierda. Para que no ocurra lo ocurrido en Madrid o Andalucía, donde auténticas fortalezas del movimiento obrero cambiaron su voto históricamente de izquierda hacia la derecha. En este mismo escenario, la práctica del izquierdismo gritón, esa grey revolucionaria a la que se refería Galdós en sus Episodios Nacionales, con señuelos progres, más ligados al narcisismo de la política de la diversidad y las identidades, y más propio del mundo de las clases medias, que a un programa de la clase y para la clase trabajadora, ha fracasado de manera estrepitosa. Se trata de una generación de políticos entre la treintena y la cuarentena cuyo primer empleo en su vida ha sido el de concejal, alcalde, diputado autonómico o nacional, ministro, asesor o liberado por su partido. Son aquellos y aquellas que decían ser una "Juventud Sin Futuro", que pasaron del "No nos representan" a integrarse en la mesocracia institucional. Eso es Podemos, la IU actual, Más País y otros grupúsculos nacidos del estallido de la supernova moradita. Además, la diferencia entre el social-liberalismo del PSOE y el izquierdismo de Podemos y las otras opciones progres, es de grado, no de sustancia, y tampoco su base social y electoral va mucho más allá, abriendo posibilidades de juego al conservadurismo social-liberal del PSOE, de tal manera que, superado el sarpullido de un cierto radicalismo, vacío de contenido, se acaba casi siempre prefiriendo el original a la imitación con adornos.