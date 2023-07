Un inesperdado cambio de rumbo

No se han cumplido ni los cálculos ni las cábalas. Las urnas han desmentido a las encuestas. Siguiendo la corriente dominante, pensaba también que parecía inevitable un cambio de Gobierno. Pero la situación ha dado un giro inesperado.

En principio, la victoria electoral del partido favorito en las encuestas no ha sido suficiente para poder gobernar. Ha sido una victoria pírrica. Una expresión derivada de un episodio bélico producido en tiempos del imperio romano. El general griego Pirro, después de una batalla en la que había salido vencedor ( pero con numerosas bajas en su ejército), exclamó desesperado: "Otra victoria como ésta y estamos definitivamente perdidos". El término "pírrico" se utiliza hoy para definir una victoria de la que no se saca provecho.

Ahora se abre un período de complejas negociaciones, sobre todo para el PSOE, que aspira a seguir gobernando. Tendrá que aplicar la llamada "geometría variable", un invento del expresidente Rodríguez Zapatero, uno de los principales valedores del candidato Sánchez en la reciente campaña electoral. Se trata de buscar apoyos en partidos de diferente color político.

Desde el Partido Popular, y principalmente por parte de su líder, Núñez Feijóo, si bien cada vez menos, se repite que debería gobernar la lista más votada. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha declarado incluso que "le parece mentira que un perdedor lleve las riendas de España". En este y otros muchos casos prima la propaganda partidista sobre cualesquiera razones objetivas. Pues no se trata de perdedores o ganadores, sino simplemente de aplicar el vigente orden constitucional.

Conviene recordar que el régimen político español, como el de otros países europeos, es un régimen parlamentario, no presidencialista: gobierna el que consigue más apoyos en el Parlamento, aunque no haya ganado las elecciones. En tal sentido, el PP gobierna en algunas autonomías con el apoyo de Vox sin ser el partido más votado. Por tanto, no tiene sentido la estéril polémica sobre el partido más votado, al menos que interese más el ruido y la gresca para desviar la atención de problemas más acuciantes.

Sostenía el pensador Miguel de Unamuno que en España padecemos un dogmatismo antiguo. Nos movemos casi siempre por banderías: todo lo arreglamos con afirmar como buenas las causas propias y negar rotundamente las del otro bando, aunque sean válidas.

El candidato Sánchez descarta una repetición electoral. Sostiene que "esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad". Evidentemente, la democracia no tiene porqué encontrar ninguna fórmula: sólo basta con aplicar la legalidad. Por tanto, no hacen falta metáforas explicativas que compliquen aún más la ya confusa realidad política.

Por otra parte, dos días después de las elecciones, el historiador e hispanista francés, Benôit Pellistrandi, publicó un extenso artículo en la revista "Letras Libres", y, a propósito de un hipotético acuerdo con Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) para conseguir al menos su abstención, le parecía llamativa la asimetría de un encuentro simbólico, por delegación, en la misma escena de "un presidente de una república imaginaria y el presidente del Gobierno de una democracia europea". Asimismo, Pellistrandi se muestra muy crítico con lo que llama "grupos de presión nacionalistas", subrayando que "el nacionalismo, si quiere sobrevivir, está obligado a pedir más constantemente, de lo contrario estaría condenado a extinguirse".

En definitiva, nos espera un largo y cálido verano metereológico y político. Las cartas en juego predicen un resultado incierto. Y antes de que se resuelva el dilema entre la convocatoria de nuevas elecciones o bien se mantenga en el poder el actual Gobierno en funciones, me parece que aún quedan muchas "naves por quemar".