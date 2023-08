Ella, él y un camarero

Cuando voy con tiempo me gusta acomodarme en la terraza, pedir una bebida y echar un rato observando el mar y el arenal.

Ahí estaba cuando llegó una pareja de mediana edad. Ella, en cabeza. A pesar de que casi todos los asientos estaban libres, la mujer no se decidía por ninguno. Recorrieron los cuatro puntos cardinales del lugar, inspeccionando cada mesa, silla y sombrilla. Y me pareció que a ella le gustaba especialmente mi ubicación por lo que le dirigí una mirada que interpretó de inmediato. Y con un gesto enérgico ordenó a su acompañante que saliera del establecimiento. Y se fueron. Pero un minuto después retornaron para volver a revisar el espacio. Se sentaron aquí y allá. En unos sitios el sol incidía con mayor potencia que en otros. Culo arriba, culo abajo. Y a la sexta sentada ella dio la aprobación. Él, ni mu. El camarero, que seguía a la indecisa pareja desde la barra, arrancó a su encuentro justo cuando ellos volvieron a ponerse en pie. El camarero frenó, ella decidió plegar la sombrilla, él perdió la mirada en el infinito. Se sentaron y el camarero reinició la marcha. Entonces, ella volvió a incorporarse. Él parecía catatónico. El camarero se detuvo en seco. Ahora, la operación inversa, o sea, el despliegue de la sombrilla, grande y pesada. Ella sola no podía y él hizo un ademán de ayudarla. Pero ella consideró que su auxilio no era eficaz y se lo recriminó con vehemencia. Él soltó la sombrilla, que se cerró bruscamente envolviendo a ambos mientras el camarero daba vueltas en círculo sin saber qué hacer. Giré la silla para disfrutar de la escena en plenitud. Bajo la tela de la sombrilla, ella gritaba a su acompañante. Él, inmóvil, resistía.

Finalmente el camarero tomó las riendas de la crisis liberando a la pareja del abrazo de la sombrilla, un gesto heroico que los pocos presentes aplaudimos.

Entonces, terminado el espectáculo, apuré mi bebida y abandoné la terraza. De reojo comprobé que ella se precipitaba a ocupar mi sitio.