Sonrisas y lágrimas

No me refiero a la famosa película de 1965 dirigida por Robert Wise y la genial interpretación de Julie Andrews, si no referido al resultado de las pasadas elecciones. Todo ello con el añadido de cómo se les quedó la cara a muchos, tanto a los aspirantes a la poltrona, como a millones de sus votantes.

Llegan ahora tiempos de resaca, dulce y llevadera para unos y "clavu" persistente para otros, eso sí, con panorama aún sin clarificar y al que quizás le quede un recorrido que no va a ser un camino de rosas, pero sabido resulta que la política es el arte de lo imposible. Muchos contemplan ahora que pese a las previsiones la tortilla dio la vuelta, y su corta victoria parece que no les va a servir para –de momento– gobernar, pues en este caso la ingeniería numérica al uso da la impresión de que no va encajar. No hace falta decir que al final –según ellos– todos ganaron, la prueba palpable son las felicitaciones y festejos con lo que celebraron los resultados. Ahora llega el momento de los cambalaches y el cambio de cromos, por lo cual van a tener que tragar bilis por las solemnes tonterías o descalificaciones que se hicieron entre ellos durante toda la campaña, con infinidad de botes de pintura para señalar líneas rojas, y que ahora tendrán que "despintar" con urgencia si quieren conseguir sus objetivos. A los votantes que somos los paganos del todo, con independencia de haber sufrido dos campañas consecutivas, y esperen a ver si para el invierno la película continúa, estén ubicados en cualquiera de las dos orillas, a parte de su estado de ánimo, lo que ahora realmente le importa es que su voto vaya a servir para usarlo en amor y compaña con elementos nada recomendables. En fin… De todos modos y cuando esto acabe y las sonrisas sean más amplias, y el resto tenga que secar sus lágrimas, la cantinela habitual ya la sabemos: todo lo hacen por nosotros y por nuestro bien. Así que ¡joder, cachondeo no!