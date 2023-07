La libretina del gigante de blanco (I)

Aquel día, a las siete de la mañana, salí de Turón hacia la ciudad de Vetusta con el propósito de examinarme de las Pruebas de Madurez (la actual EBAU) que permitían el ingreso en la Universidad. Se trataba de dos partes, y en junio había aprobado la de Ciencias (Matemáticas, Física y Química). Ahora, en setiembre, me urgía superar la de Letras, que, a su vez, constaba de dos sesiones. Una de ellas se celebraba por la tarde y consistía en desarrollar por escrito durante dos horas un tema extraído al azar de entre varias disciplinas (Filosofía, Literatura, Historia, Religión y Biología). Pero el "coco" era el examen oral de lengua francesa que tenía lugar por la mañana ante el catedrático Galmés como protagonista, que suspendía un alto porcentaje de estudiantes.

En mi caso, debido a una cierta timidez que arrastraba, en ese tipo de pruebas se me agarrotaban los nervios y solía bajar muchos enteros. Esta fue la causa principal que me impidió obtener el aprobado en la convocatoria de primavera. Pero, sabedor de lo que me jugaba, me había perfeccionado a conciencia durante el verano en la lengua de Víctor Hugo. Así es que en el nuevo examen me había defendido como gato panza arriba. Prueba de ello es que salí con la impresión de que había mejorado mi actuación de junio. Eran las trece horas y, seguidamente, me fui a comer a un local de la calle Santa Susana situada en la parte superior del Campo San Francisco. Se llamaba "La Alameda". En realidad era una confitería provista de un comedor que servía menús. Ya me lo habían recomendado en casa en junio por sus precios asequibles.

Mi padre me proporcionaba el dinero por cuentagotas, pues me decía que bastantes gastos había tenido conmigo durante los tres años anteriores en el Instituto Bernaldo de Quirós donde había cursado 5º y 6º de Bachillerato, además del Preuniversitario (viajes diarios desde Turón, gastos de matrícula, adquisición de libros y material escolar en general). Además, me recordaba los correspondientes a la manutención, pues ya no cumplía los veinte años y con esa edad el que más y el que menos ya estaba trabajando y llevando algún tipo de ingresos a casa. Tenía razón, pero en aquel tiempo yo no lo veía tan claro. Al conocer desde siempre su deseo de que realizara estudios universitarios, ya me parecía que era una obligación suya ayudarme en aquella misión. De la capital del Principado tenía vagas referencias de la infancia al haberle acompañado en ciertas ocasiones coincidiendo con sus viajes periódicos para reponer de tejidos la estantería de su negocio en Turón. Pero, más recientemente, ya con diecinueve años, aprovechando algunos días festivos del periodo estival, comencé a desplazarme a Oviedo por mi cuenta. Entonces iba con dos amigos de la villa de Teodoro Cuesta que eran mis compañeros de estudios: Celestino (que luego estudiaría Medicina en Compostela) y Berto el Bolero. Pasábamos la tarde en la terraza del bar "El Mirador" del Naranco, que siempre estaba abarrotada de gente. Allí, consumíamos un gin-tonic, un wodka con piña o un simple refresco, según la disponibilidad económica, y, entre trago y trago, con una guitarra que yo había comprado en el "Bazar X" de Mieres (la cual tenía prohibido por mi padre cogerla durante la semana), recordábamos melodías de Los Brincos, aunque al final nunca podía faltar mi preferida que era "La casa del sol naciente" de Eric Burdon y The Animals, cuyas notas me había enseñado mi amigo turonés Chus Ordiza.

En aquella terraza con una vista excepcional de Oviedo, algunos de los presentes, tímidamente, nos acompañaban a veces en nuestro "concierto". En esos casos era Celestino, que era muy extrovertido, quién con ostensibles gestos los animaba a que se unieran a nosotros. Sin embargo, en una ocasión, a un grupito de cuatro jóvenes que estaban un poco alejados, no les gustó lo que les parecía un excesivo "protagonismo" por nuestra parte. Ya se habían enterado de qué municipio procedíamos y empezaron a provocarnos con aquel estribillo: "¿Yes de Mieres? ¿tienes perru? ¿tién cadena?"...

Celestino, que tenía muy mal genio, al oír aquel chismorreo se levantó como una catapulta y dirigiéndose a la mesa que ocupaba aquella cuaterna, increpó duramente al "simpático" que se había hecho sonar. La respuesta fue inmediata por parte de los otros tres que comenzaron a zarandear a Celestino. Entonces Berto y yo, guitarra en mano, fuimos, rápidamente a apaciguar el fuego con buenas palabras. Pero todo resultó inútil y, pronto me separé de la gresca, más por prudencia que por miedo. Me di cuenta al instante que de seguir la corriente a los acontecimientos, habría regresado a Turón sin el instrumento musical. Es que la cosa se puso seria por momentos y, aunque la trifulca acabó sin derramamiento de sangre, estoy convencido de que en un instante dado aquellos bárbaros se habrían ensañado con la guitarra haciéndomela trizas. Digo esto porque no tardé en comprobar que eran unos perfectos camorristas.

Pero, a lo que íbamos, que me he salido un poco del tema principal. El susodicho día del examen, después de la frugal comida, decidí "estirar las piernas" por los alrededores. Tenía para ello un margen de un par de horas antes del inicio de la prueba programada para las cinco de la tarde. Necesitaba despejar la mente un poco ofuscada por la sesión matinal que me tuvo en tensión hasta que concluí el "encuentro" con el profesor Galmés. Comencé aquel paseo por el antiguo Campo de Maniobras, donde los feriantes estaban ultimando la instalación de sus puestos de venta cara a las fiestas de San Mateo ya próximas. El circuito que cubrí por las calles de Toreno, Santa Cruz, Melquiades Álvarez y aledaños fue intenso y me causó buenas sensaciones, pues imaginaba que muy pronto esos lugares serían familiares para mí si lograba ingresar en la Universidad. Eran los pensamientos que afloraban a mi mente en aquella jornada en la que el sol estaba ofreciendo un portentoso espectáculo lo que hizo que, después de casi una hora de movimiento, sintiera la necesidad de buscar asiento. Pero ¿dónde? Me fui acercando al Paseo de los Álamos y, de repente, ante mis ojos la tabla de salvación: junto al monumento a José Tartiere, y como pegadas al parque, había una hilera de una veintena de sillas de hierro, pintadas en blanco con el asiento y el respaldo perforados. Estaban todas vacías y parecían decirme: "Siéntate en mi regazo". Fue un feliz descubrimiento, ya que en aquel instante era lo que más echaba en falta. Tal era el cansancio que traía encima de mi alma por la tórrida jornada que estábamos padeciendo. No lo pensé dos veces y hacia ellas me dirigí. ¡Qué delicia el estar en aquella posición privilegiada a cubierto de la radiación solar y sintiendo en el cuello de vez en cuando un soplo de aire fresco proveniente del arbolado del Campo San Francisco que tenía a mis espaldas! Veía la calle Uría, casi sin tráfico, y más allá la Plaza de la Escandalera, en la que no me fue difícil distinguir, entre los escasos peatones que la cruzaban, a un hombre totalmente vestido de blanco. Llevaba sobre su cabeza un casco de igual color que me recordó el que lucía el doctor Livingstone en sus expediciones a África que yo había visto en el cine o en algún libro de Geografía.

Fue en el preciso instante en que sonó el reloj de la Caja de Ahorros que tenía enfrente. Levanté la vista hasta la parte más alta del edificio y comprobé que eran las cuatro y media de la tarde. Faltaban, exactamente, treinta minutos para la prueba vespertina, pero no debía de preocuparme pues tenía a la vista el viejo caserón de la Universidad donde habría de celebrarse aquella. Me encontraba tan plácidamente acomodado que no reparé en que aquel hombre de blanco, como si con una regla invisible hubiera trazado una recta imaginaria que lo situaba en mi dirección, había cruzado la calle Uría y lo tenía a unos quince metros de distancia. Seguía caminando hacia mí y ahora lo hacía ya sobre un mosaico que no era otro que el mismísimo pavimento del Paseo de los Álamos. Era de complexión atlética, ancho de hombros, brazos fornidos y con una cabeza situada a unos 200 cm del suelo. Hago esta observación métrica porque si bien mi amigo Chus Ordiz medía 1,85 metros, aquel hombre era, evidentemente, más alto. Por su aspecto y teniendo en cuenta que yo tenía veinte años, me parecía que estaría próximo a los setenta. Sin embargo, hoy, visto desde otra perspectiva diferente, aseguraría que su edad solo pasaría ligeramente de los sesenta. Enseguida me di cuenta que se trataba de un policía del Ayuntamiento. Me puse en lo peor, aunque no sabía a ciencia cierta qué cosa había hecho yo mal ese día. Me saludó cortésmente y, sin más preámbulos, extrajo de un bolso de su americana una especie de libreta diminuta al tiempo que me soltó: "Son diez pesetas por ocupar la silla". En la cartera solo me quedaban cinco pesetas, pues había sacado billete de ida y vuelta para regresar en tren a Mieres. Casi lo justo para pagar luego el autobús que desde ahí me llevaría hasta Turón. Al requerirme el carné de identidad le dije que no solía traerlo conmigo. Para compensar esa falta le mostré la tarjeta de examen en la que venía mi fotografía, pero me dijo que eso no servía. Corolario: tenía que acompañarle al cuartel para hacer una declaración completa de los hechos. Mi nerviosismo se acrecentó en aquel momento. Le rogué me eximiera de esa falta porque con tales requisitos no llegaría a tiempo para presentarme a la prueba escrita y perdería un curso académico. Eso para mí sería terrible pues mi padre me obligaría a abandonar los estudios por no cumplir lo que le había prometido. "Lo siento, pero yo tengo que multarte y ese es el procedimiento a seguir- replicó con firmeza". No lloré…pero estuve a punto con lo que se me venía encima.