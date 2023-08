La catástrofe de la mina Legalidad Montañesa

Hace pocos días se cumplió el centenario de una de las grandes catástrofes de la minería asturiana: la ocurrida en Baltasara el lunes 16 de julio de 1923 con un balance de trece muertos. Pero esta solo fue una más de la larga y siniestra lista que encabeza el accidente de mina Esperanza en Boo con treinta víctimas el 2 de enero de 1889, y cierra en el tiempo el de Nicolasa el 31 de agosto de 1995 con otros catorce hombres fallecidos. Desgraciadamente tampoco estos fueron los últimos, pero ahora me estoy refiriendo solo a los accidentes más significativos por sus cifras entre la enorme sucesión de víctimas que nunca ha dejado de producirse desde el origen de nuestra industrialización.

Así, son imposibles de olvidar el del pozo Tarancón del Grupo Melendreros el 12 de febrero de 1946 –que ya había registrado otra catástrofe de grandes dimensiones en junio de 1904– y el del Grupo Santo Tomás, de Hulleras de Turón, el 14 de agosto de 1967, cada uno con once mineros muertos; también el del María Luisa en Ciañu el 14 de julio de 1949 con diecisiete o el de la capa Matona en la zona de El Toral de la empresa Carinsa el 16 de junio de 1958, con ocho.

En cada uno de estos lugares se vivió su particular tragedia, pero hubo uno donde la visita de la muerte quiso ser especialmente cruel: fue en el Pozo San Antonio de Moreda el 5 de diciembre de 1959, cuando tras unas fortísimas lluvias reventó una balsa acumulada en el río Aller y el agua se arrastró por las galerías matando a nueve trabajadores. Varios de aquellos cuerpos quedaron destrozados y dos nunca se encontraron, lo que en la tradición minera significa la mayor de las fatalidades.

Algunos de estos sucesos ya han pasado por esta página y hoy quiero contar otro menos conocido, pero que requiere una atención especial por la circunstancia histórica en que tuvo lugar: me refiero al ocurrido en julio de 1894 en el Grupo Legalidad de la Sociedad Hullera Española ocasionando el fallecimiento de doce mineros. He encontrado en la "Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería" de ese año una detallada descripción que me permite acercarles el relato de lo sucedido.

Lo primero que debo aclarar es que se produjo en un momento clave para esta empresa que entonces estaba intentando convertir el poblado de Bustiello en un lugar ideal donde obreros y capitalistas evitaran los conflictos compartiendo la misma fe. De hecho, en primavera el marqués de Comillas había enviado en peregrinación a Roma a más de 15.000 obreros y para el otoño estaba prevista la inauguración de un magnífico templo que simbolizaba la alianza entre la minería y la religión católica.

Pero la mina no sabe de esas cosas y a las seis y media de la mañana del día 25 de junio el grisú reventó la capa Ignacia en el tercer piso de la mina Legalidad Montañesa, sobre Caborana, diezmando a los trabajadores. Fue poco después de la entrada del relevo de la mañana, que según las lámparas tomadas en la lampistería estaba formado por 67 mineros. Quince trabajaban en aquella capa, aunque algunos aún estaban entrando y al oír la explosión tuvieron tiempo para apartarse.

Afortunadamente el gas no extendió sus efectos a las galerías inmediatas y solo hubo un quemado, pereciendo los demás por estrellamiento contra las paredes de la galería, proyectados por la fuerza expansiva del gas o ametrallados por los pedazos de pizarra que arrastró la onda expansiva. Sin embargo, las primeras informaciones de prensa dieron a entender que se había producido un desastre de proporciones gigantescas, lo que hizo movilizarse a todas las autoridades incluido el gobernador civil, Francisco Rivas Moreno, quien llegó a la estación de Ujo para encargar al ingeniero jefe de la provincia, José Suárez, un informe sobre el suceso.

El primero en acercarse a la mina fue el subdirector de la Sociedad Hullera Española, Manuel Montaves, que tras ser avisado por teléfono se personó para organizar los trabajos de salvamento en unión del capataz facultativo Lucio Vigil y dos vigilantes con una brigada de doce hombres. También se ofrecieron voluntariamente los responsables de las otras grandes empresas de la Cuenca del Caudal: Pedro Pidal, Buenaventura Junquera, Faustino Gutiérrez, Inocencio Fernández y varios ingenieros que según se hizo público "compitieron en valor dando la mejor prueba de cariño entre jefes y obreros".

También se divulgo rápidamente que la Sociedad había creado un fondo de beneficencia para conceder pensiones y socorros a las familias de los obreros que pereciesen en sus labores, elogiando que el marqués de Comillas y el gerente Santiago López hubiesen dado instrucciones al ingeniero director de la empresa, Félix Parent para adoptar todas las medidas de socorro a los parientes más próximos de los infortunados, lo que hacía que las familias de las víctimas que hubiesen sufrido una terrible desgracia quedaran debidamente amparadas.

Lo cierto fue que los dos facultativos de la empresa Julio y Emilio Álvarez tuvieron que ser reforzados por los médicos municipales de Aller, Manuel Fidalgo y Benjamín Suárez; el de Mieres, Nicanor Muñoz Prada, y el titular de la Sociedad Hullera de Turón. Pero no pudieron evitar que a los seis mineros fallecidos en el acto se sumasen otros seis en el hospital de la Sociedad Hullera Española, tres aquel mismo día y otros tres los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, salvándose solo un herido que en cuanto pudo recuperarse retornó al trabajo.

En cuanto a la causa de la explosión, los peritos determinaron que como entre los muertos solo uno lo había sido por quemaduras, él debía haber sido el responsable. Se trataba de Francisco Fernández Álvarez, un picador inteligente y muy experimentado al que se encontró completamente carbonizado y sin trazas de golpes en la galería del tercer piso entre dos coladeros. Al parecer estaba encargado de las cargas que se emplean después de la regadura para hacer saltar las dos vetas de carbón que componían la capa Ignacia y había entrado con papel para cartuchos, un kilo de pólvora y un rollo de mecha.

Esta era una capa en la que pasaban largas temporadas sin que se notase la menor presencia del grisú y repentinamente se tropezaba con un embolsamiento que impedía el avance. Por eso allí se llevaban los trabajos con un esmero especial, siempre con lámparas de seguridad y con un sistema de ventilación muy completo. Era de suponer que el picador por su experiencia también había extremado sus precauciones, pero según la "Revista Minera" pudo haber encendido un cigarro para prender la pólvora, o tal vez colgó la lámpara, cuya red se puso roja comunicando el fuego al gas o a un cuerpo de fácil combustión, por ejemplo el papel de los cartuchos.

El hecho de que el gas solo estuviese depositado en los últimos 40 metros de la galería hizo tener en cuenta otras circunstancias: el día anterior había sido la festividad de San Juan y por lo tanto los últimos trabajos se habían hecho el sábado 23 por la noche sin que se notase nada extraño. Podría ser que pocos momentos antes de retirarse aquel relevo nocturno hubiese tropezado con un embolsamiento de gas que pudo estar desahogándose durante las veinticuatro horas del día siguiente en que no hubo servicio, pero esta suposición era poco probable, porque los que trabajaron aquella noche tenían que haber notado el olor característico del grisú. De modo que a pesar de los reconocimientos minuciosos nunca se pudo determinar con exactitud por qué se produjo la deflagración.

En la completa monografía "Catástrofes mineras asturianas", publicada en 2015 por el ya fallecido Mario García Antuña se recoge prácticamente el mismo informe que leemos en la "Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería", aunque ampliado con los datos de cada fallecido, por lo que sabemos que ninguno pasaba de los 30 años y había entre ellos tres jóvenes de 17 años y uno de solo 15. Este apunte aumenta el drama que se vivió entonces, pero aún es peor una anécdota que recoge el ingeniero técnico en su libro: entre los familiares que se acercaron hasta Legalidad al enterarse de la catástrofe estaba una mujer embarazada de gemelos que al escuchar el nombre de su marido entre los fallecidos recibió tal impresión que dio a luz allí mismo.

Una multitud fue acompañando a los mineros muertos en los diferentes entierros que se celebraron en el cementerio de Moreda; sin embargo, en los periódicos nadie volvió a escribir sobre el accidente. Tampoco el obispo Ramón Menéndez Vigil hizo ninguna referencia a esta fatalidad cuando el 11 de octubre de aquel 1894 invocó la protección divina al inaugurar el hermoso templo de Bustiello.