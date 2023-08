Al final, gobernarán los de siempre

Como viene siendo norma en cualquier proceso electoral, todos los partidos que se presentan suelen autoproclamarse ganadores, pero un mínimo análisis de lo sucedido este 23-J nos dice que los vencedores han sido el PP (+48), el PSOE (+1) y EH- Bildu (+1). El resto de los partidos, lisa y llanamente, han resultado perdedores.

Sin embargo, tampoco quiere decir que vayamos a disfrutar de aquel verano azul prometido por Feijóo, pero, más allá del alivio que nos pueda producir la derrota de las expectativas de la derecha, tampoco parece que tengamos a la vista un futuro esperanzador bajo la reedición del gobierno de coalición progresista que, en medio de una policrisis creciente y con la amenaza de una nueva fase de austericidio que se cierne en el horizonte, se limite a ser mero gestor de lo existente.

En efecto, el voto al PSOE con la SUMA que RESTA y DIVIDE, para el caso de que se pudiera reeditar otro gobierno de progreso, en absoluto puede significar la entrega de un cheque en blanco ni mucho menos, entre otras cuestiones porque ese voto solo debiera ser considerado como un instrumento para conjurar la amenaza de la denominada reacción, porque el descontento y la frustración con las políticas neoliberales practicadas por el gobierno de coalición progresista en absoluto se han disipado.

Los supuestos logros, repetidos hasta la saciedad a lo largo de la campaña, no son más que un auténtico espejismo, donde la pobreza no ha dejado de aumentar, como demuestran los informes de Oxfam y Cáritas; los salarios, incluido el SMI, han perdido muchísimo poder adquisitivo frente a la subida desaforada de la inflación y especialmente de los alimentos; el IMV ha sido un completo fiasco; la reforma laboral es defendida por el PP y la patronal, demostrando que no ha sido más que un arreglo cosmético manteniendo una situación de precariedad laboral por mucho que se traten de maquillar las cifras con esa nueva categoría del "fijo discontinuo", donde el trabajador que permanece en el paro no se computa como tal parado aunque alcancen una cifra superior a los 600.000 españoles sin computar en las listas del paro; los desahucios siguen disparándose en más del 40%, consecuencia de las dificultades para pagar las hipotecas después del ascenso frenético del valor del euribor que ha impuesto la banca por encima del 4%, eso sí, mientras la banca de otros países como Gran Bretaña, Holanda o Alemania devuelven las deudas del rescate bancario, en España se dan por perdidos los 60.600 millones de euros de tal rescate, mientras la banca sigue incrementando sus grandísimos beneficios anuales; la Ley Mordaza continúa vigente y aplicándose activamente contra la juventud y en conflictos obreros como el de Cádiz o el metal de Pontevedra; y los servicios públicos siguen colapsados y sin que se reviertan las privatizaciones, donde los recortes en sanidad, educación y pensiones siguen siendo el gran objetivo de los corsarios del neoliberalismo.

Por si esto no fuera suficiente, el gobierno de coalición ha apoyado sin tapujos al imperialismo norteamericano, a la OTAN y a Zelensky en la guerra de Ucrania, elevando el gasto militar a niveles récord; ha abandonado al pueblo saharaui, y ha encubierto y justificado infames matanzas como la de Melilla. Al final, con una desorbitada deuda externa del 115 % sobre el PIB (en 1975 estaba en el 7,3%), no nos engañemos, serán ellos, a los que debemos tal cantidad de dinero, los que tengan la última palabra.

Con todo, pese al fortalecimiento del bipartidismo en estas elecciones, la clave de la posibilidad de formar un nuevo gobierno progresista seguirá estando en formaciones políticas periféricas y, en particular, en EH Bildu, PNV, ERC y, sobre todo, en la JUNTS liderada por Puigdemont desde Waterloo. Es decir, sin la resolución democrática de la fractura nacional-territorial que atraviesa el Estado nunca habrá estabilidad ni gobernabilidad posible. Por ello, es más necesario que nunca poner en el centro la reactivación de la movilización popular, más allá del voto, en torno a objetivos y demandas capaces de desbordar el marco progresista dominante para que podamos hacer retroceder en sus posiciones a la derecha, la cual, como ya estamos viendo, no se va a dar por vencida y no tardará mucho tiempo en movilizarse también en la calle y desde sus espacios de poder preparándose así ante la posibilidad de una repetición electoral. No olvidemos que el mapa resultante de los procesos electorales del 28-M y 23-J han pintado de azul la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos de las principales poblaciones españolas, con el agravante democrático de haber logrado la mayoría absoluta en el Senado.

Además, es una necesidad prioritaria la recuperación de una clase trabajadora, de la que ya una parte se acuesta con su enemigo porque hemos dejado de ser parte de ella, abandonando la defensa cada día y en cada lugar concreto de sus necesidades inmediatas y más sentidas, entre otras cuestiones, porque las salvajes políticas del neoliberalismo no se derrotan con opciones pseudocomunistas que se dedican a condenar a un imperialismo, mientras se blanquea al otro, tarea que sirve para justificar que se hace algún tipo de lucha, cuando en la empresa los compañeros de tan aguerridos militantes no les conocen precisamente por su combatividad en lo que afecta al mundo del trabajo.

Desde mi punto de vista, una repetición de las elecciones no hace más que revolver las tripas de la gente que, harta de tanto mercadeo con sus votos, comienza a hablar de abstención, no habiendo más opciones que la promulgación de una ley electoral que sea verdaderamente proporcional para que valga lo mismo el voto de Asturias o Cuenca que el voto de Cataluña o del País Vasco. ¿Cómo es posible que los partidos nacionalistas catalanes con poco más de 500.000 votos obtengan el mismo número de los diputados que, en su día obtenía el Partido Comunista/IU con cuatro y cinco veces más de votos? ¿Dónde está la proporción de la ley?

Aunque la Constitución habla de "representación proporcional", en realidad es de lo más desproporcionado. En realidad, la ley D’Hondt más que un sistema proporcional resulta en la práctica ser un sistema mayoritario que favorece exclusivamente la gobernabilidad de los partidos más poderosos: el bipartidismo turnista PPSOE, aunque en el caso que nos ocupa, con los resultados del 23-J ni siquiera garantiza la estabilidad ni la gobernabilidad.

A modo de ejemplo, y solo a modo de ejemplo, dejando dicho de antemano que no existe el sistema perfecto, para mejorar nuestro sistema electoral habría que ir hacia un modelo más similar al francés, de doble ronda, que me parece el menos distorsionado, dejando muy claro que las reformas que más se necesitan son las relativas a la distribución territorial, a la democracia interna de los partidos y a la información que maneja el electorado, y eso no se consigue solo cambiando el sistema electoral. ¿Quién gobernará en España? Sin lugar a duda: los de siempre.