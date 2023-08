Valores de Laviana, de ayer a hoy

De ayer a hoy, en efecto. Y, sin ir más allá del tiempo republicano, hay que referir que un lavianés fue diplomático español en Berlín.

Se trata de Mariano Antonio Zapico Menéndez, hijo de Emilio Zapico Martínez, quien había sido militar en Cuba y fue alcalde de Laviana a finales del siglo XIX. Mariano Antonio Zapico Menéndez fue nombrado Gobernador de Cádiz y su provincia; pero Franco le condenó a muerte el 6 de agosto de 1936 al negarse el de Laviana a secundar su golpe de Estado militarista. Mariano Zapico Menéndez había nacido en 1886. Tenía, pues, 50 años.

Este Mariano Zapico, para una mayor referencia, fue el padre de Purina Zapico, la promotora con su hermana Carmina del nacimiento del balonmano en Laviana, del que tanto hablan algunos, así como hablan de Purina, y menos de su hermana, que naturalmente no nacieron en Laviana, ni vinieron de vacaciones, como también dijeron. Vinieron a casa del abuelo en 1938, para librarse de posibles consecuencias... Algo más de un año estuvieron ambas hermanas en Laviana. Fue la única vez que estuvieron en este lugar.

Mariano Zapico Menéndez era sobrino de Mariano Menéndez Valdés, quien fue gobernador de Pangasinan, Filipinas, en 1883. Fue director de Correos, Jefe de la Dirección establecimientos Penitenciarios, además de otros cargos y rangos, sin olvidar que fue autor de varios libros de temática legislativa. Estaba casado con doña Inocencia García-Ciaño de la Casa de la Cabezada. En Laviana cuenta con una calle a su nombre. De su sobrino, en cambio, ni se acuerdan de él... Es la norma de los tiempos actuales, que, sin embargo, honran un árbol, un río, un monte o una fuente... El olvido es una norma muy predominante en los tiempos actuales. Se honra lo inusual y se olvidan las personas de mérito...

Sin embargo, no vamos a soslayar en y desde este momento presente a dos personas actuales de Laviana, Adrián Barbón, socialista, presidente del Gobierno autónomo de Asturias, y a Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, ambos defensores del bable. Y, ya lo he dicho, ambos de Laviana. El hecho es que a partir de ahora como van a gobernar en "amor y compaña", tras un acuerdo estimado conveniente para Asturias, no será extraño oír nombrar y referir "los de Laviana"... Eso si es que en el Gobierno regional no entra alguna otra persona más, que ya veremos.

Al pergeñar estas palabras de ayer a hoy lo hacemos para felicitar a los dos lavianeses referidos, Adrián Barbón y Ovidio Zapico, el primero nieto de Paulino, un compañero nuestro en el Pozo de Villar, y, el segundo, nieto de Pinón, con el que hemos tratado, igual que con otros músicos de la mítica Orquesta Danubio. Con el nieto, en cambio nunca hemos hablado. Esperamos hacerlo cualquier día. (Igual que lo hicimos con otro lavianés, que también se presentó por Foro a liderar el Principado, Adrián Pumares, que también me ha parecido una persona estupenda).

Todo lo expuesto viene a colación por el hecho de que el Gobierno de Asturias está dirigido por un lavianés, y otro lavianés, que, para ustedes no lo sé, para uno tiene cierta motivación informativa e importancia local.